TRT dizisinde CHP’yi harekete geçiren sözler: Anayasa ihlal edildi
CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, TRT dizisiyle verilen mesajlara dikkat çekerek Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.
TRT 1 kanalında yayınlanan Teşkilat isimli dizinin 12 Aralık 2021 tarihli bölümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sloganı olan “Geliyor gelmekte olan” sözlerinin dizideki “Yıldırım” isimli terörist bir karaktere söyletilmesi CHP’yi harekete geçirdi.
CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Önergesinde dizideki karakterin “uluslararası bağlantıları olan, komplocu ve tehlikeli bir kişi olarak gösterildiğini belirten Bülbül, “Bu gibi dizilerdeki repliklerin bilinçli bir şekilde kurgulandığı açıktır. Dizilerle topluma verilmek istenen bu tür subliminal mesajların, amaçları ve etkisi ahlaka uygunluğu açısından büyük tartışma konusudur” dedi.
Bülbül, “Kamu vergileriyle ayakta duran ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli olması gereken devlet televizyonu TRT’nin yayınlarının, bir siyasi kesiminin amaçları ve toplumda yaratmak istediği algı için kullanılması başta ahlak ve etik kurallar ile Anayasa’ya aykırıdır” diyerek şu soruları yöneltti:
"1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde kullandığı sloganının dizideki rolü itibariyle “terörist” bir karaktere söyletilmesi tesadüf müdür?
2- TRT'de yayınlanan dizilerin replikleri/senaryosu ön incelemeden geçmekte midir?
3- Senaryoya TRT yönetimi tarafından müdahale söz konusu mudur?
4- Bu dizi yayınlanmadan kim ya da kimler tarafından incelenmektedir?
5- Dizi ile ilgili kurum içerisinde herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?"
'TRT SİYASETE GİRMESİN İŞİNİ YAPSIN!'
Konuyla ilgili açıklama da yapan Bülbül, TRT’nin her dönem bazı güçlerin yönetiminde olduğunu ve bunu da yayınları ile çok açık şekilde gösterdiğini söyleyerek “TRT siyasete girmesin yayıncılık işini yapsın yeter” dedi. TRT’nin ilkelerini de hatırlatan Bülbül, TRT’nin etik ve ahlak dışı yayın yaptığı belirterek şunları söyledi:
“TRT’nin yayın ilkeleri arasında Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak yer alırken gelinen nokta bunların tam tersidir. TRT yönetimi bu ilkeleri gasp etmekte, iktidarın kanalı gibi çalışarak devlet kurumu niteliğini ayaklar altına almaktadır. Yurttaşların vergileri TRT’nin cebini doldururken yapılan bu yayınlar ahlak dışıdır ve suç işlemektedir.”
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- 'Devlet artık karar vermeli'
- Ekonomi zirvesi sona erdi