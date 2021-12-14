TRT dizisinde CHP’yi harekete geçiren sözler: Anayasa ihlal edildi

14 Aralık 2021 Salı, 11:40

TRT 1 kanalında yayınlanan Teşkilat isimli dizinin 12 Aralık 2021 tarihli bölümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sloganı olan “Geliyor gelmekte olan” sözlerinin dizideki “Yıldırım” isimli terörist bir karaktere söyletilmesi CHP’yi harekete geçirdi.

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Önergesinde dizideki karakterin “uluslararası bağlantıları olan, komplocu ve tehlikeli bir kişi olarak gösterildiğini belirten Bülbül, “Bu gibi dizilerdeki repliklerin bilinçli bir şekilde kurgulandığı açıktır. Dizilerle topluma verilmek istenen bu tür subliminal mesajların, amaçları ve etkisi ahlaka uygunluğu açısından büyük tartışma konusudur” dedi.

Bülbül, “Kamu vergileriyle ayakta duran ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli olması gereken devlet televizyonu TRT’nin yayınlarının, bir siyasi kesiminin amaçları ve toplumda yaratmak istediği algı için kullanılması başta ahlak ve etik kurallar ile Anayasa’ya aykırıdır” diyerek şu soruları yöneltti:

"1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde kullandığı sloganının dizideki rolü itibariyle “terörist” bir karaktere söyletilmesi tesadüf müdür? 2- TRT'de yayınlanan dizilerin replikleri/senaryosu ön incelemeden geçmekte midir? 3- Senaryoya TRT yönetimi tarafından müdahale söz konusu mudur? 4- Bu dizi yayınlanmadan kim ya da kimler tarafından incelenmektedir? 5- Dizi ile ilgili kurum içerisinde herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

'TRT SİYASETE GİRMESİN İŞİNİ YAPSIN!'

Konuyla ilgili açıklama da yapan Bülbül, TRT’nin her dönem bazı güçlerin yönetiminde olduğunu ve bunu da yayınları ile çok açık şekilde gösterdiğini söyleyerek “TRT siyasete girmesin yayıncılık işini yapsın yeter” dedi. TRT’nin ilkelerini de hatırlatan Bülbül, TRT’nin etik ve ahlak dışı yayın yaptığı belirterek şunları söyledi: