TRT ekranlarında canlı yayınlandı… İsrail’le ticareti eleştirenleri MOSSAD ajanı ilan etti!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 23:41

Güncelleme: 14.11.2024 - 23:45

‘Terör ve güvenlik uzmanı’ Emekli Albay Coşkun Başbuğ, TRT canlı yayınında İsrail ile Türkiye’nin yaptığı ve TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileriyle çokça kanıtlanan ticareti eleştirenleri ‘MOSSAD ajanı’ ilan etti.

Başbuğ, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bir taraf bunu sana karşı zaten kullanacak. Benim yadırgadığım bizim içimizden insanlar tarafından bunun gündeme getirilmesi. Maalesef bu işin içerisinde siyasiler de var, akademisyenler de sanatçı diye bildiklerimiz de var. Bu konu ilk gündeme geldiğinde jet yakıtı hikayesi üretildi. Bakanlık defalarca açıklama yaptı, belge sundu. Bunlar ispatlandığı halde hala ısrarla birileri birilerinin talimatıyla kaşıma gayretine girdiler. Bakanımız diyor ki ‘bu bir MOSSAD operasyonu, Türkiye’yi karıştırmak için bunu yapıyorlar’. Siyasi iktidara karşı bir yapılanmayı tesis etmek, çok net.

En son laf söylenecek ülke Türkiye. Dolayısıyla bizim içimizdeki odaklar birilerinin talimatıyla bunları diline doladıkları an, tek bir tanım kalıyor geriye. MOSSAD ajanı hemşerim bunlar. Lamı cimi yok. Etki ajanlığı bu işte.”