Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:49

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:49

Çeşitli devlet makamlarında görev yapan Mehmet Zahid Sobacı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Mehmet Zahid Sobacı, 1980 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, 2009 yılında ise Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktorasını yaptı. Ardından 2013 yılında doçent, 2020 yılında ise profesör oldu.

2018-2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı Başkan yardımcısı olan Sobacı, 2019 yılında da Basın İlan Kurumu Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. 14 Temmuz 2021 tarihinde, İbrahim Eren'in yerine TRT Genel müdürü olarak atandı.

MEHMET ZAHİD SOBACI ÖZEL HAYATI

Mehmet Zahid Sobacı evli ve 2 çocuk babasıdır.