TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir? TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:54

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:54

Eski TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın 31 Mart seçimlerinde AKP Fatih Belediye Başkan Adayı olması nedeniyle yerine atanan Ömer Bulut'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, TOKİ başkanı Ömer Bulut kimdir? TOKİ idare başkanı Ömer Bulut nereli, kaç yaşında? İşte, Ömer Bulut hakkında merak edilenler...

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT KİMDİR?

1968 yılında Trabzon’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı.

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atandı.

ÖMER BULUT ÖZEL HAYATI

Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.