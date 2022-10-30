TRT spikeri Deniz Demir kimdir? Deniz Demir kaç yaşında, nereli, eşi kim?
TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, ana haber bülteninde okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı nedeniyle dinci çevrelerin hedefi oldu. TRT spikeri Deniz Demir kimdir? Deniz Demir kaç yaşında, nereli, eşi kim?
TRT spikeri Deniz Demir, ekranda okuduğu 29 Ekim mesajı nedeniyle hedef haline geldi.
DENİZ DEMİR NE DEDİ?
"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."
DENİZ DEMİR KİMDİR?
Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Demir, kariyerine radyocu ve seslendirme santaçısı olarak başladı. TRT kariyerine ise TRT tarafından açılan sınavı kazanması ile başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda eğitim aldı. TRT’de “Çocuk Saati” ile seslendirme yapmaya başladı. TRT FM’de gece programları, Radyo 3’te müzik programları sundu.
2011 senesinde Hakkari’de 24 askerin şehit olduğu haberini verirken gözyaşlarını tutamamış, bu anlar o dönem sosyal medyada gündem olmuştu.
DENİZ DEMİR'İN EŞİ KİM?
Deniz Demir 2013 yılında meslektaşı Metehan Demir ile evlendi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi
- Kadın Futbol Süper Ligi toplu sonuç ve görünüm