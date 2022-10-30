TRT spikeri Deniz Demir kimdir? Deniz Demir kaç yaşında, nereli, eşi kim?

30 Ekim 2022 Pazar, 09:45

TRT spikeri Deniz Demir, ekranda okuduğu 29 Ekim mesajı nedeniyle hedef haline geldi.



DENİZ DEMİR NE DEDİ?

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

DENİZ DEMİR KİMDİR?

Hukuk Fakültesi mezunu olan Deniz Demir, kariyerine radyocu ve seslendirme santaçısı olarak başladı. TRT kariyerine ise TRT tarafından açılan sınavı kazanması ile başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda eğitim aldı. TRT’de “Çocuk Saati” ile seslendirme yapmaya başladı. TRT FM’de gece programları, Radyo 3’te müzik programları sundu.

2011 senesinde Hakkari’de 24 askerin şehit olduğu haberini verirken gözyaşlarını tutamamış, bu anlar o dönem sosyal medyada gündem olmuştu.

DENİZ DEMİR'İN EŞİ KİM?

Deniz Demir 2013 yılında meslektaşı Metehan Demir ile evlendi.



