Jerry Lee Lewis kimdir, kaç yaşında? Jerry Lee Lewis neden öldü?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:42

Rock'n Roll'un'un kurucuları arasında addedilen efsane isim Jerry Le Lewis yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ölümünün ardından, hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu.

JERRY LEE LEWİS KİMDİR?

Jerry Lee Lewis, 29 Eylül 1935 tarihinde Louisiana'da doğdu. Maddi güçlükler çeken ailesi, oğullarının piyanoya karşı doğuştan gelen yeteneğini fark edince, bankadan aldıkları krediyle ona bir piyano satın aldı. Jerry Lee, Hıristiyan kiliselerinde gospel müziği söyleyerek büyüdü. 1950'de kayıt olduğu Southwestern Bible Enstitüsü'nden, dini şarkıların rock'n roll versiyonlarını çalmak gibi sebeplerden atıldı. Lewis, yeni gündeme çıkan Roc'n Roll'un öncülerinden biri olarak 1954 yılında ilk albümünü yayınladı. 1956 yılında, birçok efsanevi isimle çalışmış Sun Studios ile albüm anlaşması imzaladı. Sun Studios ile 1957 yılında çıkardığı ''Jerry Lee Lewis'' albümünden, ''Whole Lot Of Shakin' Going On'' şarkısıyla dünyanın dört bir yanında tanındı ve büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Aynı albümden bir diğer şarkısı ''Great Balls of Fire'' ise efsane sanatçının en çok dinlenen şarkısı oldu. Yaşamı Great Balls of Fire filminde anlatılan sanatçıya, 2005 yılında Recording Academy tarafından ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' verildi.

JERRY LEE LEWİS NEDEN ÖLDÜ?

Jerry Lee Lewis, 28 Ekim 2022 tarihinde, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. ''The Killer'' lakaplı sanatçının yayıncısı, Lewis'in Mississippi'deki evinde yaşamını yitirdiğini, o sırada karısı Judith'in de yanında olduğunu aktardı. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, sanatçının uzun zamandır birçok farklı hastalıkla savaştığı söylendi.

ÖZEL YAŞAMI

Sanatçı, 2012 yılından beri Judith Brown ile evliydi.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Jerry Lee Lewis (1958)

Jerry Lee's Greatest! (1962)

Live at the Star Club, Hamburg (1964)

The Return of Rock (1965)

Country Songs for City Folks/All Country (1965)

Memphis Beat (1966)

Soul My Way (1967)

Another Place, Another Time (1968)

She Still Comes Around (1969)

Sings the Country Music Hall of Fame Hits, Vol. 1 (1969)

Sings the Country Music Hall of Fame Hits, Vol. 2 (1969)

The Golden Cream of the Country (1969)

She Even Woke Me Up to Say Goodbye (1970)

A Taste of Country (1970)

There Must Be More to Love Than This (1971)

Touching Home (1971)

Would You Take Another Chance on Me? (1971)

The Killer Rocks On (1972)

Who's Gonna Play This Old Piano? (1972)

The Session...Recorded in London with Great Artists (1973)

Sometimes a Memory Ain't Enough (1973)

Southern Roots: Back Home to Memphis (1973)

I-40 Country (1974)

Boogie Woogie Country Man (1975)

Odd Man In (1975)

Country Class (1976)

Country Memories (1977)

Jerry Lee Keeps Rockin' (1978)

Jerry Lee Lewis (1979)

When Two Worlds Collide (1980)

Killer Country (1980)

Class of '55 (1986)

Young Blood (1995)

Last Man Standing (2006)

Last Man Standing Live (2007)

Mean Old Man (2010)

Rock and Roll Time (2014)