TRT'ye atamalar Resmi Gazete'de: Yönetim Kurulu Başkanlığına Ferudun Yılmaz, Genel Müdürlüğe yeniden Zahid Sobacı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ahmet Albayrak'ın yerine TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Yılmaz’ın yanı sıra, kurumun yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken; Yönetim Kurulu üyeliklerine Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.