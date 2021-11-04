TRT'de 'usulsüz atama' iddiası

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:41

Sertel, TRT’nin personel yapısı ve sınavsız olarak işe alınanlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

TRT’de KPSS ve kurum içi yazılı sınav ile alımın son olarak 2016 yılında yapıldığını anımsatan Sertel, ''TRT’de ne yazık ki usulsüz atamalar, kılıfına uydurulmuş atamalar sürüyor. TRT’de KPSS ve yazılı ile personel alımı en son 2016 yılında yapıldı. O sınavda da pek çok şaibeli sonuçlar ortaya çıkmıştı. KPSS puanı ile ilk 10 arasına giren gençlerimiz mülakatta elenirken, 700’üncü, 800’üncü sırada olan kişiler TRT’de kabul görmüştü'' ifadelerini kullandı.

'245 KİŞİ SINAVSIZ OLARAK BAŞLADI'

Sertel, ''245 kişi sınavsız olarak Özel Hukuka Tabi personel statüsünde göreve başladı. Binlerce iletişim fakültesi mezunu, TRT’nin açacağı sınavları bekliyor. Yüzlerce kişi TRT’ye sınavsız atanıyor. Son dönemde başlatılan 245 kişi ile TRT’de Özel Hukuka Tabi Personelin atama sayısının 7 bin civarında olduğu vurgulanıyor. Biz bütün bunları soru önergesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için sorduk. Ama asıl cevabı vermesi gereken TRT’nin genel müdürüdür'' dedi.

CHP’li Sertel, alımların liyakatsiz ve sınavsız olduğunu ifade ederken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi Özel Hukuka Tabi Personel alınıyor ve ne yazık ki, sıkı durun söyleyeyim, bu personel evden çalışıyor. Evinden çalışma yürütecek. Öyle deniliyor. Ben burada çok açık ve net şunu da sormak istiyorum; onu soru önergesine yazmadım ama çok ağır bir itham olarak söyleniliyor, ben de bunun yanıtlanması için açıkça soruyorum, TRT acaba kadrolarını bankamatik memurları ile mi dolduruyor? Bankamatikten başka TRT’ye hiçbir hizmeti olmayan kadrolar mı TRT’ye yerleştiriliyor?”