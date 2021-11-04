TRT'de 'usulsüz atama' iddiası
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 245 kişinin TRT’de sınavsız olarak göreve başladığını iddia etti.
Sertel, TRT’nin personel yapısı ve sınavsız olarak işe alınanlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
TRT’de KPSS ve kurum içi yazılı sınav ile alımın son olarak 2016 yılında yapıldığını anımsatan Sertel, ''TRT’de ne yazık ki usulsüz atamalar, kılıfına uydurulmuş atamalar sürüyor. TRT’de KPSS ve yazılı ile personel alımı en son 2016 yılında yapıldı. O sınavda da pek çok şaibeli sonuçlar ortaya çıkmıştı. KPSS puanı ile ilk 10 arasına giren gençlerimiz mülakatta elenirken, 700’üncü, 800’üncü sırada olan kişiler TRT’de kabul görmüştü'' ifadelerini kullandı.
'245 KİŞİ SINAVSIZ OLARAK BAŞLADI'
Sertel, ''245 kişi sınavsız olarak Özel Hukuka Tabi personel statüsünde göreve başladı. Binlerce iletişim fakültesi mezunu, TRT’nin açacağı sınavları bekliyor. Yüzlerce kişi TRT’ye sınavsız atanıyor. Son dönemde başlatılan 245 kişi ile TRT’de Özel Hukuka Tabi Personelin atama sayısının 7 bin civarında olduğu vurgulanıyor. Biz bütün bunları soru önergesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için sorduk. Ama asıl cevabı vermesi gereken TRT’nin genel müdürüdür'' dedi.
CHP’li Sertel, alımların liyakatsiz ve sınavsız olduğunu ifade ederken, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Şimdi Özel Hukuka Tabi Personel alınıyor ve ne yazık ki, sıkı durun söyleyeyim, bu personel evden çalışıyor. Evinden çalışma yürütecek. Öyle deniliyor. Ben burada çok açık ve net şunu da sormak istiyorum; onu soru önergesine yazmadım ama çok ağır bir itham olarak söyleniliyor, ben de bunun yanıtlanması için açıkça soruyorum, TRT acaba kadrolarını bankamatik memurları ile mi dolduruyor? Bankamatikten başka TRT’ye hiçbir hizmeti olmayan kadrolar mı TRT’ye yerleştiriliyor?”
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbulkart uygulamasında yeni dönem
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı
- Çalışmalarına devam ediyor, iptal yok
- İmamoğlu ile Albayrak karşı karşıya
- Davutoğlu'ndan, Kavala açıklaması
- Sinovac aşısı olanlar dikkat!
- Erdoğan Bayraktar'dan ilginç paylaşım
- Kaymakama '29 Ekim' cezası
- WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor