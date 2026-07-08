Trump-Erdoğan beden dili

The New York Post Gazetesi, Trump’la Erdoğan’ın hareketlerini konu alan ‘‘Yalancıların Beden Dili’ kitabının yazarı Lillian Glass’ın görüşlerini yansıtan fotoğraflı bir haber yayınladı.

Gazete, ‘Beden dili uzmanı: Trump’ın el hareketleri, Türkiye’nin NATO zirvesindeki büyük talepleri açısından neden olumlu bir işaret?’ başlıklı haberinde, beden dili uzmanının görüşlerini aktardı.

Buna göre, Glass, Trump’ın el hareketlerine dikkat çekerek, Başkan Trump’ın Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iki lider arasında derin bir uyum olduğunu gösterdiğini belirtti.

New York Post Gazetesi şöyle diyor:

‘Beden dili uzmanına göre Trump’ın el hareketleri, Türkiye’nin NATO zirvesindeki önemli talepleri açısından olumlu bir işaret.

Kelimeler yetmediğinde, beden dili durumu ortaya koydu.

Trump’ın Türk lideri memnuniyetle ellerini çırparak ve ardından avuç içi açık bir şekilde elini Erdoğan’a uzatarak ki bu çok olumlu bir karşılama selamlamasıdır. ABD Başkanı'nın elini Türk Cumhurbaşkanı'nın omzuna koyması, yakın dost olduklarını gösteriyor. Bu, yakın dost olduklarını gösteren samimi bir jesttir. Ayrıca ona çok yakın durdu ki bu da hem fiziksel hem de mecazi anlamda yakınlıklarının bir başka işaretidir.

Trump tekrar elini uzatıp onun kolunu hafifçe sıvazladı. Erdoğan, Trump’ın ön plana çıkmasına ve kendisinin önünde yürümesine izin vererek saygı gösteriyor ve tüm konuşma boyunca Trump’ın sırtını tutmaya devam ediyor.

Trump Türkiye'nin ABD için harika bir müttefik olduğunu dile getirirken; güvenilirlik ve samimiyetin işareti olan, avuç içi açık, geniş ve kapsayıcı el hareketleri kullanıyor.’