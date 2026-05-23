Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı

23.05.2026 23:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı 'teşekkür' paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Ankara'daki resmi kaynaklar konu hakkında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ın iddia ettiği gibi bir açıklaması olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün akşam saatlerinde Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisinin övüldüğü bir alıntı paylaştı.

Trump, Erdoğan'a ait olduğunu belirttiği şu sözleri tırnak içinde paylaştı:

"Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" 

RESMİ KAYNAKLAR YALANLADI

Konunun kamuoyunda kısa sürede gündem olmasının ardından Ankara'daki resmi kaynaklar gazetemize açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'e bilgi veren Ankara’daki resmi kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki tırnak içi ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamanın ardından Trump, sosyal medya paylaşımını kısa sürede hesabından kaldırdı.

İlgili Konular: #Cumhuriyet #Recep Tayyip Erdoğan #Trump

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "19 Mart darbesinden önce Türkiye'nin cumhurbaşkanı, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Ne tesadüftür ki dün kayyum kararı açıklanmadan yine Trump'la görüştü" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki durumun "çok kötü" olduğunu ve halkın ABD'den yardım istediğini savunarak, "Küba'yı özgürleştireceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a yönelik suikast planladığı iddia edilen Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi'nin Türkiye'de yakalandığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki zanlı, 15 Mayıs'ta ABD'ye gitmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındı.