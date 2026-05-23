Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün akşam saatlerinde Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisinin övüldüğü bir alıntı paylaştı.

Trump, Erdoğan'a ait olduğunu belirttiği şu sözleri tırnak içinde paylaştı:

"Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi"

RESMİ KAYNAKLAR YALANLADI

Konunun kamuoyunda kısa sürede gündem olmasının ardından Ankara'daki resmi kaynaklar gazetemize açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'e bilgi veren Ankara’daki resmi kaynaklar, Trump’ın son paylaşımındaki tırnak içi ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamanın ardından Trump, sosyal medya paylaşımını kısa sürede hesabından kaldırdı.