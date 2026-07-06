Trump’ın ‘Hileli seçim' sözleri gündeme gelecek mi?

36. NATO Liderler Zirvesi yarın Ankara’da başlıyor. İttifak’a üye 31 ülkenin yanı sıra, ayrıca davet edilen ülkelerin liderleri, dışişleri bakanları, savunma bakanları, bugünden itibaren Ankara’ya geliyor.

‘MEUŞRUİYET' PEKİŞECEK

Zirve bu yönüyle iktidarın ‘gövde gösterisi’ yapması için büyük bir fırsat olacak. Yalnızca ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ya da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron değil, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Ankara’ya gelecek. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir yılı aşkın süredir tutuklu, son seçimlerden birinci çıkan CHP’nin ise bir buçuk aydır mahkeme eliyle yönetildiği bir ortamda, ‘demokrasinin beşiği’ olarak kabul edilen Batı’nın liderleriyle verilecek aile fotoğrafı ve yapılacak ikili temaslar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sağladıklarını söylediği ‘meşruiyet’i pekiştirecek.

ÖVGÜLER SÜREBİLİR

İktidar zirve konusunda en çok Trump’ın gelişine önem atfediyor. Bir ABD Devlet Başkanı tarafından Türkiye’ye yapılan son ziyaretin üzerinden 11 yıl geçti. Barrack Obama, 2015 yılında, G20 Liderler Zirvesi için Antalya’ya gelmişti. Donald Trump’ın Ankara’ya yarın ulaşması bekleniyor. Trump’ın ziyaretinin resmi ziyarete çevrilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyecek olmaları, verilecek görüntü açısından AKP iktidarına katkı sunacak. Trump’ın her fırsatta olduğu gibi, Erdoğan’a yeniden övgüler dizmesi ve bunların iktidar medyasında büyük harflerle paylaşılması bekleniyor.

‘HİLEYİ HERKESTEN İYİ BİLİR’

Donald Trump’ın sarf ettiği bazı sözler ise özenle kırpılıyor. Örneğin, iki hafta önce Erdoğan için “Ondan ne istediysem yaptı” şeklinde konuşmuştu. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Erdoğan’la beraberken “Hileli seçimleri herkesten iyi bilir” sözlerini kullanmıştı. Yine NATO’nun eski genel sekreteri Jens Stoltenberg’in son ekim ayında yayımlanan kitabında, Trump’ın 2018 NATO Zirvesi’nde Erdoğan’a “Türkiye’nin güzel yanı, Erdoğan’ın istediği her şeyi söyleyebilmesi, kimsenin onu kontrol etmemesi… Seçimlerde yüzde 61 oy aldığında ona dedim ki: Neden yüzde 80 olduğunu söylemiyorsun? Bu, kulağa çok daha iyi geliyor” dediği yer almıştı. Trump’ın ne demek istediği ortak basın toplantısında gündeme getirilir mi, merak konusu.

AB DE ANKARA'DA

Sadece ABD’nin değil, AB’nin zirvedeki varlığı da iktidara katkı sağlayacak. Bundan üç hafta önce Avrupa Parlamentosu’nda, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin belli bir siyasi ajandayla cezaevine gönderildiği yönündeki rapor, yüksek oy oranıyla kabul edilmişti. Aynı raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptırım da istenmişti. Rapordan iki hafta sonra ise birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun üst düzey üç ismi Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen heyet, hukukun üstünlüğüne cılız bir sesle değindi. Daha çok, ekonomik işbirliği mesajları ve samimi fotoğraflar öne çıktı. Şimdi ise zirveye Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa katılacak. Burada yapılacak açıklamaların AP raporunu tamamıyla ‘bir kenara koyması’ bekleniyor.

RTÜK: GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE

Tüm bu konuların iyi bir şekilde ilerleyebilmesi için son iki haftada Ankara’da adeta yol temizliği yapıldı. Çevre düzenlemeleriyle başlayan çalışmalar, öğrenci yurdu tahliyeleri, ‘önleyici’ olarak tanımlanan gözaltılar ve tutuklamalarla sürdü. İçerisinde akademisyenler, gazeteciler ve çevrecilerin de bulunduğu 178 kişi cezaevine gönderildi. Eylemler yasaklandı. Zirveye Cumhuriyet dahil, iktidarla aynı çizgide yayın yapmayan çok sayıda basın kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi. NATO Sözcüsü Allison Hart, tepkiler üzerine, kararın Türk yetkililere danışılarak verildiğini söyledi. Akreditasyon talebi reddedilen T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü, dün, gözaltına alındı. RTÜK de, dün, “Yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı; tüm yayınların ‘titizlikle’ takip edildiğini kaydetti.

AMAÇ SEÇİM Mİ?

Kimi analistler, NATO zirvesinin sağlayacağı bu ‘ivme’yle Türkiye’nin yıl içerisinde erken seçime gidebileceği görüşünü dile getiriyor. CHP’ye mutlak butlan kararı da bununla ilişkilendiriliyor. Ayrıca, zirve sonrasında CHP’li milletvekillerinin dokunulmazlığı konusunda bir adım atılabileceği de iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun “İBB davasındaki duruşmaları 9 Temmuz’a kadar bitirmek istiyorlar. 9 Temmuz sonrası Türkiye’de ne olacak” sözleri de bu bağlamda soru işaretleri doğuruyor. Zirve, Türkiye’nin iç siyaseti için bir dönüm noktası olabilir.