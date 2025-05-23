Trump’ın petrol destekçisi Hamm, Türkiye’de sondaj yapacak

ABD’li milyarder Harold Hamm’in sahibi olduğu Continental Resources şirketi, 14 Mart 2025’te ABD’nin Houston kentinde Türkiye ile bir petrol sondajı anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Trakya ve Diyarbakır’da petrol arama faaliyetlerine başlanacak.

Evrensel’den Uğur Zengin’in köşe yazısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Harold Hamm ile birlikte verdiği fotoğrafta Türkiye'nin petrol rezervlerine dikkat çekerek, “Türkiye’nin yıllık ithalatı 365 milyon varil. 6 milyar varil müthiş bir şey” ifadelerini kullanması da hatırlatıldı, Trump ve Erdoğan iktidarı ilişkisinin sonuçlarına dikkat çekildi.

Anlaşmadan yalnızca birkaç gün sonra, Türkiye'de muhalefet temsilcilerine yönelik operasyonlar başladığını hatırlatan Zengin, bu gelişmeden altı gün sonra Fox Business kanalına konuk olan Hamm’ın, Türkiye’deki siyasi atmosferle ilgili olarak, “Üçüncü dünya ülkelerinde böyle şeyler olur... Muhaliflerinizi hapse atarsınız ve onların icabına bakarsınız. Endişelenmiyorum” dediğini hatırlattı.

GEÇMİŞİ KİRLİ!

Hamm, ABD’de Trump yönetimine verdiği destekle ve çevre düzenlemelerini gevşetmeye yönelik kampanyalara yaptığı 4.3 milyon dolarlık bağışla biliniyor. Pandemi döneminde enerji piyasasında yaptığı spekülasyonlarla servetini dört kat artırdığı kaydediliyor.

Öte yandan Continental Resources şirketi geçmişte ABD’de ciddi çevre felaketlerine neden oldu. Sadece 10 patlamada 115 bin galon petrol doğaya sızdı. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde yüz milyonlarca galon zehirli atık doğaya karıştı; buna rağmen şirket cezai yaptırım almadı.

Türkiye'deki bu yeni sondaj girişiminin de çevresel riskler ve siyasi bağımlılık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği tartışılıyor.