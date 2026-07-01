36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne 32 NATO ülkesinin lideri katılacak. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında, bölgesel güvenlik sorunları, terörle mücadele, siber güvenlik ve NATO üyeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yer alıyor. Peki, Trump NATO zirvesine katılacak mı? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

TRUMP TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Trump'ın Türkiye ziyareti, ikili ilişkiler açısından da kritik bir öneme sahip. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Trump, bu ziyaretin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel ilişkileri bağlamında değerlendirileceği düşünülüyor. Ziyaretin, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği veya mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayabileceği yönünde beklentiler bulunuyor.