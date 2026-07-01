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NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek?

NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek?

1.07.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek?

36. NATO Zirvesi öncesinde başkent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek?
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Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Türkiye NATO zirvesi ne zaman bitecek?

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirvede NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile ortak ülkelerin heyetleri bir araya gelecek. Zirve kapsamında çok sayıda devlet başkanı, hükümet temsilcisi ve üst düzey diplomatik heyetin Ankara'da bulunması nedeniyle başkent genelinde geniş kapsamlı güvenlik planı uygulanacak.

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NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ankara'da uygulanacak güvenlik tedbirleri, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

TÜRKİYE NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, 8 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Ancak zirvenin tamamlanmasının ardından güvenlik planı belirlenen takvim doğrultusunda bir süre daha devam edecek. Resmi programa göre güvenlik uygulamaları ve erişim kısıtlamaları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürdürülecek.

NATO İZİNLERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Alınan karar doğrultusunda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftası boyunca idari izinli sayılacak.

Bu uygulamanın, zirve süresince güvenlik ve ulaşım planlamasının daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik ve organizasyonlara geçici kısıtlama getirildi

6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence programı ve kutlama gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca aynı tarihler arasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, protesto eylemleri, mitingler, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı ve broşür dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi faaliyetlere de izin verilmeyecek.

Bunun yanında Ankara hava sahasında, Valilik tarafından özel izin verilen durumlar dışında tüm insansız hava araçlarının (İHA/drone) uçuşu yasak olacak.

İlgili Konular: #Ankara #NATO #NATO zirvesi

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