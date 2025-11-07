Trump: Putin ile Macaristan'da görüşmeyi hâlâ istiyorum

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Victor Orban yaptığı görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Trump, toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme isteğinin devam ettiğini söyledi.

Zelenski'den de ateşkes için destek açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,de Rusya ile ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayabilecek formattan yana olduklarını belirterek, "Nerede olursa olsun, kesinlikle ateşkes ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanacak bir görüşme olursa, Ukrayna bu veya diğer formatları destekleyecektir" dedi.