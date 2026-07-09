Trump ‘Rahip bir telefonla serbest kaldı’ dedi, akıllara Gürlek’in son sözleri geldi: ‘Kimse yargıyı etkileyemez’

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile neden iyi geçindikleri yönündeki soruya, Rahip Andrew Brunson’dan bahsederek yanıt vermişti.

'BİR TELEFONLA SERBEST'

Trump, “Tanıştığımız günden beri iyi anlaşıyoruz. Bir pastörümüz vardı, pastör Brunson. Büyük bir olaydı. Dramatikti. Uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok insan (Erdoğan’ı) aradı, bir yere varamadılar. Ben Cumhurbaşkanı’nı aradım ve anında bıraktılar. Evanjelik topluluğu bunu asla unutmayacak” şeklinde konuşmuştu.

Trump bu konuyu benzer cümlelerle daha önce de dile getirmişti. Andrew Brunson, 2018 yılında, terör ve casusluk suçlamalarıyla İzmir’de özgürlüğünden yoksunken, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım tehditleri sonrası serbest bırakılmış ve ülkesine dönmüştü. Erdoğan, Brunson çıkarılmadan 9 ay önce, “Bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi (Brunson) alamazsınız” demişti.

GÜRLEK 'YARGI BAĞIMSIZ' DEDİ

Trump’ın basın toplantısında bu olayı anımsatması, akıllara Adalet Bakanı Akın Gürlek’in pazartesi günü yaptığı açıklamayı getirdi. Gürlek, Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını izlemek için İstanbul’da bulunan ve yargıyı eleştiren Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’a, “Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

Türkiye’nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa’ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler. Buradan açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz” demişti.