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Trump'tan İran'a ateşkes suçlaması: 'Hürmüz'de tankeri dronlarla hedef aldılar'

Trump'tan İran'a ateşkes suçlaması: 'Hürmüz'de tankeri dronlarla hedef aldılar'

26.06.2026 19:32:00
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AA
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Trump'tan İran'a ateşkes suçlaması: 'Hürmüz'de tankeri dronlarla hedef aldılar'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dört dronun Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını öne sürerek, yaşananların ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu. Trump, üç dronun ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü iddia etti.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dronların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" ifadesini kullandı.

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