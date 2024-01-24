TSF Başkanı Gülkız Tulay, başarının altında büyük bir emek yattığını söyledi: Türkiye satranç ülkesi olma yolunda

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:51

Güncelleme: 24.01.2024 - 00:51

Satrancın lisanslı sporcu sayısı 2012 yılından bu yana 189 bin 363’ten 1 milyon 200 bine ulaştı. Türkiye’de satranç öğrenme yaşı 4-5 yaşlarına kadar geldi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), ana sponsoru Türkiye İş Bankası ile beldelerden kasabalara, ilçelerden köylere kadar devlete ait ilk ve ortaokullarda yaklaşık 40 bin satranç sınıfı açtı. TSF’nin Türkiye’nin 81 ili ve 500 ilçesine yayılan temsilcilikleriyle yıl boyunca yoğun bir sportif faaliyet takvimini ve birbiri ardına gelen projeleri hayata geçiriyor.

SATRANCA YOĞUN İLGİ

Satranç eğitimleri, gençler, çocuklar ve ebeveynler arasında büyük bir talep görüyor. Liseler ve üniversitelerde satrancın önemi arttı. Tüm bu gelişmelerse satranca olan ilginin tüm toplumu kapsadığını ortaya koyuyor.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrançta yükselen başarı grafiğiyle ilgili, “Özverili çalışmalarımız, yorulmak, durmak bilmeden hazırladığımız özel projelerle satranç ile dokunmadığımız çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası arenada aldıkları başarılarıyla hayranlık uyandırıyor, onlarla gurur duyuyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada altyapıya yaptığımız yatırımlar, uyguladığımız strateji ve verdiğimiz emek bu ülkede satranç sevgisini, başarıları büyüttü. Pek çok ilke imza attık. Olimpiyatlardan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına kadar alınan başarılarla uluslararası alanda artık bir Türk satrancı gerçeği var. Bu başarının altında da çok büyük emek yatıyor. Altyapıya yaptığımız yatırımlar, satranç sevgisini de başarısını da büyüttü. Arka planda sevgiyle, disiplinle, özveriyle işleyen bir sistem kurduk.

Satrancı her yaştan gencimizin ulaşabileceği bir spora dönüştürdük. Projelerimizle, azimle yürüttüğümüz faaliyetlerimizle fark yarattık” diye konuştu.

ULUSLARARASI MADALYA SAYISI 690’A ULAŞTI

Türkiye, satranca yaptığı yatırımlarla kupa ve madalya sayısını her geçen gün artırıyor. Son 18 yılda 1 olimpiyat şampiyonluğu, 1 olimpiyat ikinciliği, 41 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 44 dünya üçüncülüğü, 92 Avrupa şampiyonluğu, 86 Avrupa ikinciliği, 77 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere uluslararası şampiyonalardan gelen madalya sayısı 690. Satrançta 400 bin kadın satranç sporcusunun yanı sıra 24 bin 800 kadın antrenör ve 3 bin 230 kadın hakem bulunuyor.

‘SPORDAN DA ÖTE’

Satrancın bir spordan daha fazlası olduğunu belirten TSF Başkanı Tulay, “Bu sporun gücü ailenin her bir bireyinin de bu sporun heyecanını paylaşmasına vesile oluyor. Çalışma disiplini, analitik düşünce, özgüven, cesaret, sabır kazandıran satranç ülkemizin güçlü, sağlıklı nesillere sahip olmasında da stratejik bir adımdır. Bu sporla ilgilenen gençlerimiz, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, hedeflerini büyüterek, hayatını daha da güçlü planlayabilir. Satranç bir spordan da ötedir. Bu spor her zaman kazandırır. Bu sporda kaybetseniz de daima yeni şeyler öğrenerek kazançlı çıkarsınız. Satranç dünyasına katılan çocuklarımız bu sporun onlara kattıkları ile geleceğe daha güvenle ilerliyor” ifadelerini kullandı.

GELİŞİME ETKİLERİ

Dünyanın en eski oyunlarından olan satrancın, çocukların zekâ gelişimine etkileri vardır. Satranç çocuklara odaklanma yetilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra çocukların sorunlar karşısında çözümlemeli ve stratejik düşünme yetisinin gelişmesine katkı sunar. Çocuklar uzun vadeli hedefler için planlama yapmayı öğrenir. Planlamanın yanı sıra çocuklar, bir seri olay olmadan önce olayları ve durumları gözlerinde canlandırmayı öğrenirler. İmgeleme yeteneğini geliştirmek, taşlara dokunmadan önce bir hamleyle başlayıp daha sonra birkaç hamleyi zihinlerinde canlandırmaları çok sayıda pratik ile sağlanır. Satrancın çocukların gelişimine en büyük katkısı ise çocukların birçok düşünceye eşzamanlı olarak ulaşmasına yardımcı olur. Çocukların herhangi bir durumda birden fazla seçeneği aynı anda değerlendirmeyi öğrenip güdülenmelerini yükseltir.

AVRUPA’YA ÖRNEK OLDUK

TSF’nin ilk kadın başkanı Tulay’ın döneminde Avrupa Parlamentosu Eğitim Komisyonu, satrançta Türkiye’yi “Avrupa’ya örnek ülke” olarak gösterdi. Tulay’ın başkanlığında, sayısız Dünya ve Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra ilk defa olimpiyat şampiyonluğu kazanıldı.

Avrupa’nın ve dünyanın pek çok başarılı organizasyonu hayata geçirildi. TSF Başkanı Tulay, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) düzenlediği, “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri” programında satranç sporunun yaygınlaştırılmasında hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarından ötürü, “Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi” ödülüne layık görüldü.

Dünya satranç otoritelerinin övgülü sözleriyle bahsettikleri Türkiye, Avrupa ve dünya çapında organizasyon ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

LİSANSLI SPORCU SAYISINDA REKOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkemizde en çok lisanslı sporcuya sahip branş satranç. Şu anda Türkiye’de 1 milyon 200 bin lisanslı satranç sporcusu var. Unvanlı sporcu sayısı da artıyor; örneğin, bu rakam 11 yıl önce 6 iken bugün 247’ye çıkmış durumda. Türkiye’de her 10 sporcudan biri satranç sporcusu ve bu oran dünya ortalamasının üzerinde. Ülkemizde büyükusta (GM) unvanına sahip sporcu sayısı 14. Altyapıdan yetişen, kısa sürede GM olma potansiyele sahip birçok başarılı sporcu bulunuyor. Türkiye’de 2 bin 205 satranç kulübü var ve 87 bin 290 antrenör ve 14 bin 81 hakem de satranç alanında görev yapıyor.