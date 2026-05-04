TSK başarı madalyası almıştı: Emekli Albay Alican Türk’e orduevi giriş yasağı verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri başarı madalyalı emekli albay Alican Türk’e, orduevlerine 5 yıl giriş yasağı verildi. Madalyasını Irak’ta PKK’ye 1997’de düzenlenen Çekiç Harekâtı nedeniyle alan Türk, yasağı, Eskişehir’de arkadaşlarıyla iftar yapmak isterken öğrendi. Yasağa gerekçe olarak TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. maddesi gösterildi. Türk, yaşananları sosyal medya hesabından dün paylaştı.

‘HİÇBİR TEBLİGAT YAPILMADI’

Buna göre, 11 Mart’ta emekli asker arkadaşlarıyla birlikte iftar programına katılmak üzere Eskişehir Subay Orduevi’ne giden Türk, girişte askeri kimliğini makineye okuttu. Türk, bu sırada “TSK sosyal tesislerine giriş yasağı” aldığını öğrendi. “Arkadaşlarımla planladığımız iftara katılmak için orduevine gittim. Görevli personel, ‘Komutanım, sizin askeri sosyal tesislere girişiniz yasak görünüyor’ dedi. Açıkçası büyük bir şaşkınlık yaşadım. Daha önce bana bu yönde hiçbir tebligat yapılmamıştı” dedi.

‘KAPIDAN GERİ ÇEVRİLMEK ASGARİ SAYGIYLA BAĞDAŞMIYOR’

Yaşananların ardından Genelkurmay Başkanlığına başvuran Türk, yasağın kaldırılmasını ya da en azından gerekçesinin açık şekilde kendisine bildirilmesini talep etti. Dilekçesinde, herhangi bir cezai işlemin önceden tebliğ edilmeden uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu kaydeden Türk, “Eğer bu bir cezalandırma ise, tarafıma bildirilmesi gerekirdi. Kapıdan geri çevrilmek, bir TSK mensubuna gösterilmesi gereken asgari saygıyla bağdaşmayan bir uygulamadır” ifadelerini kullandı. Türk, haftalar sonra gelen cevap yazısıyla, yasağın TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. maddesine dayandırıldığını öğrendi. Sözkonusu maddenin, askerlerin sosyal tesislerde siyasi içerikli konuşmalar yapmasını yasakladığını anımsatarak, kendisine yöneltilen bu suçlamanın somut bir dayanağı olmadığını savundu. Türkiye’de son dönemlerde benzer gerekçelerle bazı emekli askerlerin de TSK tarafından orduevlerine girişleri yasaklanmıştı.

‘TSK’NİN İTİBARINI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERDİM’

Hakkında verilen yasağa ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk, “Cezaya gerekçe 664. madde gösterildi ancak maddenin hangi bendinin esas alındığı bana bildirilmedi. Suçumun ne olduğunu, hangi sözüm ya da davranışımın aykırı görüldüğünü bilmiyorum. Hayatım boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını korumaya özen gösterdim. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir subay olarak görev yaptım” sözlerini sarf etti. Yaşananların savunma hakkını zedelediğini belirten emekli albay, sözkonusu yaptırımın özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ konusuna muhalif duruşundan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti.

‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM’

Benzer yaptırımlarla karşılaşan çok sayıda emekli asker bulunduğuna dikkat çeken Türk, verilen ceza süreleri arasındaki farklara dikkat çekerek uygulamaların “keyfi” olduğunu ifade etti. “Kimine 3 ay, kimine 6 ay, kimine 5 yıl ceza veriliyor. Bunun neye göre verildiği belli değil” sözlerini kullandı. Türk, ayrıca, benzer yaptırımlara maruz kalan bazı emekli askerlerin, açtıkları davaları kazanmalarına rağmen idarenin yeni kararlarla yeniden yaptırım uyguladığını söyledi. Bu sürecin hem askerleri hukuki olarak uğraştırdığını hem de kamu kaynaklarını israf ettiğini ifade etti. Yaşananları “tamamen keyfi ve hukuksuz” olarak nitelendiren Alican Türk, karara karşı mücadele edeceğini belirterek 30 Nisan’da yargı yoluna başvurduğunu açıkladı.