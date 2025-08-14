TSK’de kritik atamalar: 3 ordu komutanı değişti, balyoz mağdurları önemli görevler aldı

5 Ağustos’taki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Metin Gürak sürpriz bir şekilde emekli edilmiş, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu getirilmişti. Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1’inci Ordu Komutanı Metin Tokel atanmıştı. Daha alt düzeyde atamalar da Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

ORDU KOMUTANLARI DEĞİŞTİ

Balyoz kumpas davasında 31 ay cezaevinde yatan Bahtiyar Ersay, 1’inci Ordu Komutanlığına getirildi. YAŞ kararlarıyla korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Ersay, 2022’de Azerbaycan Savunma Bakanı’nın danışmanı olarak atanmıştı. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Zorlu Topaloğlu, Suriye ve Irak’taki sınır ötesi operasyonları yürüten 2’nci Ordu Komutanlığına getirildi. 2’inci Ordu Komutanı, Balyoz mağduru Levent Ergün ise Genelkurmay 2. Başkanı olarak atandı. Ergün FETÖ kumpasıyla 2011’de tutuklanmış, 2014’te beraat etmişti. Genelkurmay 2. Başkanı Kemal Yeni, 3’üncü Ordu Komutanlığı görevine geçti. 3’üncü Ordu Komutanı Veli Tarakcı, YAŞ kararlarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilmişti.

‘TEĞMENLER’ KARARINI VERENLERE YENİ ATAMALAR

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenin ihracında imzası bulunan isimlerden,

• YAŞ kararlarıyla tümgenerallikten korgeneralliğe terfi eden Fedai Ünsal, Harekât Başkanlığından Kurmay Başkanlığına,

• Murat Yeşilköy İstihbarat Başkanlığından Şırnak’taki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığına,

• Haluk Erdem Tayin Daire Başkanlığından Çanakkale’deki 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı. İhraca onay veren diğer iki komutan, Kamil Tumba ve Bülent Tanrıverdi için ise bir değişiklik yapılmadı.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan 4 isimden 2’si, Korgeneral Tevfik Algan ve Tuğgeneral Hakan Tutucu, ihraca tepki olarak kendi istekleriyle emekli olmuştu. “Teğmenler ihraç edilmesin” diyen iki komutan, Murat Gündoğan ve Mehmet Akif Türkyılmaz’ın isimleri ise hem YAŞ hem atama kararlarında geçmedi.

DENİZ VE HAVA’DA DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne de atamalar yaptı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yalçın Payal, Donanma Komutan Yardımcısı oldu. Mayın Filo Komutanı Erhan Aydın, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı. MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Refik Levent Tezcan ise Belçika’daki Millî Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına atandı. Sondaki üç isim, Balyoz mağdurları arasındaydı. Hava’da ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilirken, Dalkıran’dan boşalan koltuğa Hava Harp Okulu Komutanı Ergin Dinç oturdu. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına atanırken, Genelkurmay İstihbarat’ın yeni başkanı Ertunç Ertufanlı oldu