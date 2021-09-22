TSK'de deprem: İstifa eden generallerin sayısı artıyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:00

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "5 General Niçin İstifa Etti" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Önceki yazılarında Genelkurmay Başkanlığı’na üç generalin istifa dilekçesini verdiğini açıklayan Öztürk, görevini bırakanların sayısının arttığını belirtti.

İstifa sayısının 5'e yükseldiğini belirten Öztürk, "Burada akla gelen 'Komutanların niçin istifa ettiğidir.' Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor" dedi.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat Bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini pazar günü bu köşede duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım. Hemen belirteyim, istifa eden general sayısı 5'e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir.

İlk yazımda da belirtmiştim, istifa dilekçelerinin ardından, bazı komutanı istifadan vazgeçirme girişimleri de oluyor ve zaman zaman bu da gerçekleşiyor. O zaman haberiniz de yalanlanıyor ve birilerine 'SÖZCÜ'nün haberi yalanlandı' demek için gün doğuyor.

Evet, biz üç generalin istifa dilekçesini verdiğini belirtmiştik. Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı.

SIKINTI MI VAR?

Bu üç generalde komando birliklerinde, özel kuvvetlerde görev yapmış, 34 kiloluk sırt çantasıyla yıllarca operasyona çıkmış, çatışmalara girmiş, yeri gelmiş pusulara düşmüş. Bir operasyon planlanırken önce teröristin pususuna düşülmesi halinde yaralıyı nasıl sevk edileceğinin üzerinde durulur. Yaralı tahliyesi yapamıyorsan, operasyon da yapılmaz.

Burada akla gelen 'Komutanların niçin istifa ettiğidir.' Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor. Eğer sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediliyorsa o zaman bazı sıkıntılar var demektir. O sıkıntıların ne olduğu konusunda değişik yorumları da televizyonlarda emekli komutanlar yeri geldiğinde ifade ediyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü, istifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım."