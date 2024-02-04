Yayınlanma: 04.02.2024 - 20:22

Güncelleme: 04.02.2024 - 20:22

Uzmanlar tarfından olası İstanbul depremi için uyarılar yapılmaya devam ediyor. Bu uyarıları duyan yurttaşlar İstanbul'da yer alan Tsunami Uyarı İstasyonu'nun ne işe yaradığını ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Tsunami Uyarı İstasyonu nedir, ne işe yarar? İstanbul'daki Tsunami Uyarı İstasyonu nerede? İşte ayrıntılar...

TSUNAMİ UYARI İSTASYONU NEREDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle kurulan İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de bulunuyor.

İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece Marina Yat Limanı'na 2021 yılında kuruldu.

Ayrıca Marmara Denizi çevresi ve Adalar'da konumlanacak 20 yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu" için çalışmalara başladı.???????

TSUNAMİ UYARI İSTASYONU NEDİR?

Tsunami uyarı istasyonu, denizde meydana gelebilecek tsunami tehlikesini izleyen ve halkı bu tehlike konusunda uyaran bir sistemdir. Bu istasyonlar, deniz tabanındaki depremleri, sismik aktiviteyi ve deniz seviyesindeki ani değişiklikleri izleyen sensörler ve ölçüm cihazları içerir.

TSUNAMİ UYARI İSTASYONU NE İŞE YARAR?

Tsunami uyarı istasyonu, denizde oluşan depremlerden kaynaklanan potansiyel tsunami tehlikesini izleyen ve halkı bu tehlike konusunda uyarıan bir sistemdir. Bu istasyonlar, deniz tabanındaki sismik aktiviteyi, deniz seviyesindeki değişiklikleri ve tsunami tehlikesini ölçmek ve izlemek için çeşitli sensör ve ölçüm cihazları kullanır.