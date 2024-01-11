TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'kimyasal silah' davasında yeni gelişme

TSK’nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına dair açıklamaları nedeniyle TTB Başkanı Şebnem Fincancı hakkında açılan tazminat davası 7 Mayıs'a erteledi.

ANKA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:36
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'kimyasal silah' davasında yeni gelişme
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, TSK’nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına dair açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan 100 bin TL’lik manevi tazminat davasının ikinci duruşması bugün Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı ve avukatlarının katıldığı duruşmayı TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile emek-meslek ve insan hakları örgütlerinin temsilcileri de takip etti.

Duruşmada söz alan Av. Meriç Eyüboğlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde uyarınca davanın dayandığı maddi olguların somutlaşması gerektiğini, oysa davacının somut bir maddi vakaya ve vakayı ortaya koyacak delile dayanmadığını belirterek davanın usulden reddini talep etti.

Usulden ret talebini bu aşamada reddeden mahkeme, duruşmayı 7 Mayıs 2024’e erteledi.


Şebnem Korur Fincancı yargıtay

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