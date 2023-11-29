Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerini kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:47
Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı ile görüştü
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyeleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. TTB heyetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel makamında ağırladı. 

Kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşçıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti.

Basına kapalı geçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken, toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı. 

 


TTB Özgür Özel Türk Tabipleri Birliği

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