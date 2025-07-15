TTB'den iktidara çağrı: 'Cezaevlerinde tutulan hasta mahpuslar serbest bırakılmalı'

TTB Merkez Konseyi'nden terör örgütü PKK'nin silah bırakması ile devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Barışın bir lütuf değil, sağlıklı ve refah içinde bir toplum ve onurlu yaşam için vazgeçilmez bir koşul olduğu belirtilen açıklamada, "Barış, sadece silahların susması değildir, aynı zamanda adaletin işlemesi, en temel hakların sağlanması, toplumdaki her bir bireyin eşit ve onurlu bir yaşam sürebilmesi demektir" denildi.

Barışın, hekimliğin etik ilkeleriyle de doğrudan ilişkili olduğunu ifade edilen açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin, bu bakış açısıyla geçmişten bugüne her türlü silahlı çatışma ve savaşa karşı olduğu, eşit, özgür, barış içerisinde demokratik-laik bir Cumhuriyet ve savaşsız-sömürüsüz bir dünya özleminin savunuculuğunu yaptığı aktarıldı.

"TÜM SİYASİ TUTUKLULAR TUTUKSUZ YARGILANMALIDIR"

TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de Kürt sorununda çözümsüzlükten kaynaklanan, kırk yılı aşkın süredir ağır insani, toplumsal ve sağlık sonuçları doğuran çatışmalı süreç, silahların sustuğu, toplumsal barışın olanaklarının güçlendiği yeni bir evreye girmiştir. Çatışma ortamının sona ermesi, uzun süredir demokratik hakların engellenmesine gerekçe yapılan bahaneleri de ortadan kaldırmaktadır. Özlemini duyduğumuz halktan yana, laik, demokratik, eşitlikçi bir Cumhuriyet ve barış içinde, özgür ve sağlıklı bir topluma kavuşmamız için, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, toplumun tüm kesimlerini kapsaması ve eşzamanlı olarak antidemokratik uygulamalara son verilmesi gerekliliğini kamuoyuna duyuruyoruz.

Cezaevlerinde tutulan hasta mahpuslar serbest bırakılmalıdır. Mevcut hukukun sanık lehine uygulanması ilkesi gözetilerek tüm siyasi tutuklular tutuksuz yargılanmalıdır. Kayyım uygulaması sonlandırılmalı, görevden alınan seçilmişler serbest bırakılarak görevlerine iade edilmelidir. İfade özgürlüğü, düşünce açıklama ve gösteri yürüyüşü haklarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır."