TTB’den kendini 'manevi hekim' olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusu: 'Yetkisiz tedavi, inanç istismarı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada kendisini "Alternatif Tıp Manevi Hekim" olarak tanıtan ve hekim olmamasına karşın çeşitli hastalıklara yönelik "tedavi" uyguladığı iddia edilen Seyda Osman Özdemir hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TTB’den yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim 2025 tarihinde verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdemir’in hekimlik yetkisi bulunmamasına rağmen tıbbi müdahalelerde bulunduğu ve halkın dini duygularını istismar ettiği belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere tıbbi müdahaleler, kişinin yaşam hakkını ve vücut bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren ve risk barındıran faaliyetlerdir. Bu nedenle, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu çeşitli koşullarla bağlanmıştır. Bu koşulların başında tıbbi müdahalenin yetkili hekim tarafından yapılması gelmektedir."

TTB’nin suç duyurusunda, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatları Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapıldı. Dilekçede ayrıca, Seyda Osman Özdemir’in yetkisiz hekimlik yaptığı, dini referanslarla halkın inanç duygularını istismar ettiği ve bu süreçte yarar-zarar üzerinden dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığının da değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. TTB, şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını talep etti.