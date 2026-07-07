TTB Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu: Başkanlığa Dr. Pınar Saip seçildi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi’nde göreve gelen merkez konseyi çalışmalarına başladı. Bugün yapılan toplantıyla konseydeki görev dağılımı belli oldu.

Kongre sonrası 11 kişilik merkez konseyine, Tabip Odaları İnisiyatifinden seçilen 3’ü asil, 1’i yedek üyenin görevlerinden istifa etmeleri üzerine; TTB mevzuatı doğrultusunda yedek üyeler sırasıyla merkez konsey üyeliğine davet edildi ve 2026-2028 dönemi merkez konseyi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

Başkan: Dr. Pınar Mualla Saip

II. Başkan: Dr. Ayşe Gültekingil

Genel Sekreter: Dr. Ali Karakoç

Muhasip Üye: Dr. Mevhibe İrem Yıldız

Veznedar Üye: Dr. Ertuğrul Oruç

Üye: Dr. Naki Bulut

Üye: Dr. Tahsin Çınar

Üye: Dr. Mehmet Şerif Demir

Üye: Dr. Ali Kanatlı

Üye: Dr. Hakan Erkan Pehlivan

Üye: Dr. Ayşegül Ateş Tarla

"KOLEKTİF YÜRÜTME KARARLILIĞINDAYIZ"

Görev dağılımı sonrası birlikten şu açıklama yapıldı:

"Merkez Konseyimiz, Türk Tabipleri Birliği’nin görev ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını bütün tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurulları ve her aktivistiyle kolektif bir şekilde yürütme kararlılığındadır. Büyük Kongre’de ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğine inanıyor, bu anlayışla Türk Tabipleri Birliği’nin bütün bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor ve demokratik örgüt anlayışının farklı görüşlerin ortak sorumluluk anlayışı içinde birlikte çalışabilme iradesiyle güçleneceğine inanıyoruz."