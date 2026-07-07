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TTB Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu: Başkanlığa Dr. Pınar Saip seçildi

TTB Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu: Başkanlığa Dr. Pınar Saip seçildi

7.07.2026 16:43:00
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ANKARA/Cumhuriyet
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TTB Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu: Başkanlığa Dr. Pınar Saip seçildi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2026-2028 döneminde görev yapacak 11 kişilik merkez konseyinde görev dağılımı belli oldu. Başkanlığa Dr. Pınar Mualla Saip seçildi.
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi’nde göreve gelen merkez konseyi çalışmalarına başladı. Bugün yapılan toplantıyla konseydeki görev dağılımı belli oldu.

Kongre sonrası 11 kişilik merkez konseyine, Tabip Odaları İnisiyatifinden seçilen 3’ü asil, 1’i yedek üyenin görevlerinden istifa etmeleri üzerine; TTB  mevzuatı doğrultusunda yedek üyeler sırasıyla merkez konsey üyeliğine davet edildi ve 2026-2028 dönemi merkez konseyi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

  • Başkan: Dr. Pınar Mualla Saip
  • II. Başkan: Dr. Ayşe Gültekingil
  • Genel Sekreter: Dr. Ali Karakoç
  • Muhasip Üye: Dr. Mevhibe İrem Yıldız
  • Veznedar Üye: Dr. Ertuğrul Oruç
  • Üye: Dr. Naki Bulut
  • Üye: Dr. Tahsin Çınar
  • Üye: Dr. Mehmet Şerif Demir
  • Üye: Dr. Ali Kanatlı
  • Üye: Dr. Hakan Erkan Pehlivan
  • Üye: Dr. Ayşegül Ateş Tarla

 "KOLEKTİF YÜRÜTME KARARLILIĞINDAYIZ" 

Görev dağılımı sonrası birlikten şu açıklama yapıldı:

"Merkez Konseyimiz, Türk Tabipleri Birliği’nin görev ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını bütün tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurulları ve her aktivistiyle kolektif bir şekilde yürütme kararlılığındadır. Büyük Kongre’de ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğine inanıyor, bu anlayışla Türk Tabipleri Birliği’nin bütün bileşenleriyle işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor ve demokratik örgüt anlayışının farklı görüşlerin ortak sorumluluk anlayışı içinde birlikte çalışabilme iradesiyle güçleneceğine inanıyoruz."

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