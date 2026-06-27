TTB seçimlerinde ilk gün geride kaldı: ‘Sağlığı savunmak demokrasiyi savunmaktır’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 78. Büyük Kongresini topladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda toplanan kongrede ilk gün dün geride kaldı. Kongrenin açılışına siyasi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ise kongreye mesaj gönderdi.

‘YAPMAMIZ GEREKEN İNSAN DEĞERİNİ KORUMAK’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap kongrenin açılış konuşmasını yaptı. Cumhuriyetin bir yönetim biçiminden öte insanı kul olmaktan çıkarıp yurttaş yapan sözleşme olduğunu söyleyen Azap, “Bizim yapmamız gereken insan değerini korumak. Bizim işimizin merkezinde insan var. O yüzden insanın değeri bizim için önemli. Hekimlik de o yüzden sadece hastalıkla mücadele etmekten ibaret değil” dedi.

Hekime yönelik şiddet, hekimlerin tükenmişliği, performans baskısı, etik değerlerin aşınması, sağlığa erişimdeki engeller, sağlığın ticarileşmesi ve yenidoğan skandalı olaylarını anımsatan Azap, “Sağlık sadece sağlık hizmetiyle sağlanmaz. Sağlık, yaşama ve çalışma koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Hava kirliliğinden, açlıktan, yoksulluktan, eşitsizlikten, barıştan bahsetmezsek hekimlik yapmış olmayız. Sağlığı savunmak demokrasiyi savunmaktır. Demokrasi arttıkça sağlık da artıyor” ifadelerini kullandı.

TTB'nin önemine değinen Azap, “TTB sadece hekim örgütü değildir. Yapısıyla umudun kurumsallaşmış halidir. Cumhuriyetin değerini, sağlık hakkını savunmaya ve umudu örgütlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SİSTEM SORUNU YARATIP HEKİME YÜKLÜYOR’

Sonrasında liderler konuştu. DEM Eş Başkanı Bakırhan, “Bir ülkenin nasıl yönetildiği sadece ekonomi ve siyasi manzarayla anlaşılmaz. Bilimin, bilim insanının nasıl çalıştığı, yurttaşların sağlığa ulaşıp ulaşmadığı da önemli başlıklardır. TTB yalnızca hekimlerin özgürlük hakları için mücadele eden bir örgüt değil, barış ve insan haklarının da savunuculuğunu yapan bir meslek örgütüdür” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da, “Hekimlerin huzurunda olmak insanlığın huzurunda olmak demektir. İnsanla sistem arasındaki ilişkiyi kuran zihniyettir. Biz bugün bir zihniyet sorunuyla karşı karşıyayız. Hekimlik kapitalizmin içinde yer alan sektör değildir. Bir varoluş bilimidir. Hekimlik öyle bir meslek ki ancak aşkla yapılır” ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Baş ise, “Bizim size teşekkür borcumuz var. Madenciler açlık grevi başlattı TTB desteğe geldi, 10 Ekim'de patlama olduğu anda hekimlerin bir insanı yaşatmak için nasıl mücadele ettiğini hiç unutmadık. Burada alacağınız kararlar memleket için de alınacak kararlardır. Sizlere güven duyuyoruz. Bu kararlar gereği üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

EMEP Genel Başkanı Aslan da şunları söyledi: “Türkiye'de sağlık sistemi bütünüyle ticarileştirildi ve piyasalaştırıldı. Sorunu yaratan kapitalist sistem sorunların yükünü de hekimlerimizin üstüne yüklüyor.”

TANSİYON YÜKSELDİ

Siyasi partilerin başkanları konuşma yaparken bir ara tansiyon yükseldi. 10 Ekim Gar Katliamı'nın gerçekleştiği zaman başbakan olan Davutoğlu o dönemde katıldığı bir televizyon programında saldırıdan sonra partisinin (AKP) oylarında 'yükselme trendi olduğu' açıklamasını yapmış ve bu açıklama tepki çekmişti. Kongrede EMEP lideri Aslan o açıklamaları hatırlatınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Davutoğlu konuştuğu sırada kongreyi izleyenlerden bazılarını ona sırtını döndü.

SEÇİM YARIN

Öte yandan kongrede bugün merkez konseyinin çalışma, mali ve denetleme raporu okunup görüşülecek. Tahmini bütçe tartışılacak ve üyelik aday başvuruları alınacak. Yarın yapılacak seçim ise Tabip Odaları İnisiyatifi ve Etkin Demokratik TTB grubu adayları arasında geçecek.