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TTB'de seçim sonrası istifa kararı: Tabip Odaları İnisiyatifinden 3 isim merkez konseyinden istifa etti

TTB'de seçim sonrası istifa kararı: Tabip Odaları İnisiyatifinden 3 isim merkez konseyinden istifa etti

2.07.2026 22:47:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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TTB'de seçim sonrası istifa kararı: Tabip Odaları İnisiyatifinden 3 isim merkez konseyinden istifa etti

TTB seçimleri sonucu 11 kişilik merkez konseyinde çoğunluğu Etkin Demokratik TTB Grubuna kaptıran Tabip Odaları İnisiyatifinin 3 üyesi konseyden istifa ettiklerini duyurdu.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) 78. Büyük Kongresi geçen haftasonu yapılan seçimle sona erdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının öğrenci kantininde yapılan seçimde delegeler oylarını; TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek için kullandı.

Verilen oylar sonucu; seçime giren 4 gruptan ikisi birliğin merkez konseyine üye göndermeye hak kazandı. 11 kişilik merkez konseyine Etkin Demokratik TTB (EDTTB) grubundan 8 isim seçilirken Tabip Odaları İnisiyatifinden (TOİ) ise 3 isim listeye girebildi. 

'HEKİM HAREKETİNE FARKLI BAKIYORUZ'

TOİ üyeleri bugün yaptıkları ortak açıklamayla merkez konseyinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa eden isimler ise şu şekilde: Alpay Azap, Güray Kılıç ve Osman Öztürk

TOİ'den merkez konseye girmeye hak kazanan TTB 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap aldıkları bu karara ilişkin, "Hekim hareketine çoğu açıdan farklı bakıyoruz. EDTTB'nin ekip çalışmasına da olanak sunmak amacıyla, 5-6 oy farkla çoğunluğu kaybettiğimiz merkez konseyinden 3 TOİ üyesi istifa ediyoruz" dedi.

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