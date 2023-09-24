TTB’den Dr. Ayşe Uğurlu’ya destek

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Adli Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu üç yıl önce adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapan avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’a ilişkin düzenlenen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle kamudaki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Adli Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu için dün basın açıklaması düzenledi. İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy Şubesi’nde açıklamayı TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Derya Bulgur okudu. Bulgur, açlık grevi yapan kişiler tarafından veya avukatlarınca talep edildiği takdirde, bağımsız hekimler tarafından sağlık durumu takibi yapılmasının ve destek olunmasının uluslararası ve ulusal belgelerde tanımlandığını vurguladı.

TTB ve tabip odalarının bu talebe yanıt vermekle hükümlü olduğunun altını çizen Bulgur, şunları söyledi: “Üç yıl önce yapılan bu basın açıklamasında Dr. Ayşe Uğurlu evrensel etik ve mesleki değerlere uygun davranmış olması nedeniyle ne yazık ki cezalandırılmaktadır. Hekimlerin uluslararası ve ulusal etik ilkelere uygun davranması mesleki yükümlülükleri arasındadır. Böyle davranmak suç olarak değerlendirilemez. Hekimlik değerlerinin önemsenmesi beklenirken hukuk dışı olan bu durum bir an önce sonlandırılmalı ve Dr. Ayşe Uğurlu bir an önce göreve başlatılmalıdır.”