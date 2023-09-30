TTB'den 'Eris varyantı' için önlem çağrısı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:04

Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği, Mahmtuoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

ÇAĞRI YAPTILAR

Twitter'dan yaptığı açıklamada TTB şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır."