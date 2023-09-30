TTB'den 'Eris varyantı' için önlem çağrısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) son dönemde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır" denildi.
Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği, Mahmtuoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
ÇAĞRI YAPTILAR
Twitter'dan yaptığı açıklamada TTB şu ifadelere yer verdi:
"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.
Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır."
COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 30, 2023
Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede…
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