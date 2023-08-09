TTB'den felaketin altıncı ayında deprem raporu: Sağlık ve yemek dağıtım hizmetleri yetersiz, ölü sayısı hâlâ belirsiz...

Yayınlanma: 09.08.2023 - 23:31

Güncelleme: 09.08.2023 - 23:31

TTB, 6. Ay Deprem Raporu: Olağandışı Durumlara Dayanıksız Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri raporunu, "Benzer acıların yaşanmaması için rantı değil, insan yaşamını önceleyen politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir" notuyla paylaştı.

ÇADIRDA KALAN DEPREMZEDELER SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Maraş olan 6 Şubat depremlerinin başlangıcında hava soğuk ve yağmurluydu. Yaz ile birlikte ise bölgede aşırı sıcaklar başladı. Çadırlarda kalan depremzede nüfus hem sıcak çarpmasından hem de enkaz kaldırma çalışmalarının etkisiyle nefes alırken sürekli toza maruz kalıyor. TTB'nin incelemelerine göre bir diğer sağlık sorunu teşkil eden durum ise toplu ve kalabalık yaşam.

ÖLÜ VE YARALI İSTATİSTİKLERİ HÂLÂ BELİRSİZ

TTB'nin raporunda "Tabip Odası yöneticilerinin çeşitli tarihlerdeki açıklamalarına göre depreme bağlı ölüm sayısı Gaziantep’te merkezde 600, ilçeler dahil toplamda 4 bin civarında, Şanlıurfa’da deprem

nedeniyle ölen kişi sayısı 349, Adana’da 420 olduğu bilgisi paylaşılıyor. Resmi açıklamalara göre ise ölümlerin Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde daha yüksek Adana’da daha düşük olduğu görülüyor" deniyor. Raporda, ölü ve yaralı istatistiklerinin hala belirsiz olduğu vurgusu yapılıyor.

KONTEYNERLARDA YEMEK DAĞITIMI GÜNDE İKİ ÖĞÜN, SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ

Konteyner GYA'larda (Geçici Yerleşim Alanları) Depremzedeler günde iki öğün aşevinden yemek alıyor ve kendi olanaklarıyla yemek pişirmeye çalışıyor. Bölgede kronik hastalıkları olanlar ve çocuklar için ayrı bir düzenleme bulunmuyor. Depremzedeler genellikle kendi yemeklerini dışarıda, tüplü ocaklarda pişiriyor.

Geçici yaşam alanlarının tümünde sağlık birimlerine rastlanmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Katar-2 konteyner GYA’larda, ASM (Aile Sağlığı Merkezi) yok. Diğer yaşam alanlarında ASM'ler bulunuyor. Aşılar gezici aşı ekipleri tarafından yapılıyor. Aile planlaması ile ilgili malzeme sorunu var. Az da olsa depremzedelerin bit, uyuz ve ishal şikayetleri devam ediyor. Hijyen ürünlerinin dağıtımında azalma olduğu belirtiliyor.

TUVALET BANYO SAYISI YETERSİZ OLSA DA...

Toplu Çadır GYA'larda tuvalet ve banyo sayısı yeterli olsa da kadın ve erkek tuvalet ve duş alanlarının aynı yerde bulunması ve gece aydınlatma sorunlarının yaşanması kadınların erişimini olumsuz etkiliyor. Engelli bireyler de helalara ulaşımda sorun yaşıyor. Bazı GYA'larda ise kanalizasyon sularının su yüzüne çıkması TTB tarafından gözlemlenen suyun yayıldığı alanlarda oyun oynayan çocukların sağlığını tehdit ediyor.

DEPREMZEDELER SİNEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

Toplu Çadır GYA'larda son zamanlarda yapılan ilaçlamaların sıklığının azaldığı belirtiliyor. Depremzedeler yaygın olarak sineklerden; bazıları ise yılan ve fare görmekten şikayetçi.