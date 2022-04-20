TTB’den Sağlık Bakanlığı’na 'TUS kadrolarında artış' tepkisi: 'Hedeflerinde hekimlik mesleği ve halkın sağlığı var'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:04

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ve Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı tarafından artırılan Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadroları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

TTB, Sağlık Bakanlığı’nın, meslek örgütlerinin uzmanlık derneklerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin görüşlerini almak, uzman hekim kadrosu ihtiyacını değerlendirmek, eğitimin içerik ve niteliğini gözetmek ve sistemin asıl sorunlarını çok boyutlu tartışarak çözüm üretmek yerine, kontenjan sayılarını sorumsuzca arıttırarak değişikliğe gittiğini savundu.

TTB, tıpta uzmanlık öğrencilerinin son yıllarda daha da derinleşen sorunları ve verdikleri mücadele sonunda bakanlığın asistan reformu adıyla yalnızca nöbet ertesi izin hakkında başhekimliklere rica mektubu yazdığını, asistan hekimlerin nöbet ücretleri ve özlük hakları konusunda herhangi bir iyileştirme yapmadığını kaydetti. Açıklamada, hekimlerin mücadelesine karşılık Cumhurbaşkanının “Giderlerse gitsinler biz asistan hekimlerimizle devam ederiz” sözlerinin ardından, hiçbir planlama yapılmadan tıp fakültesi, eğitim ve araştırma hastanesi açan zihniyetin şimdi de uzmanlık eğitiminin niteliğini de yok sayarak, asistanlığı “batan sağlık sisteminin can simidi” olarak gördüğünü ilan ettiği binlerce kadro ile itiraf ettiği savunuldu.

“GERÇEK NİYET UZMAN HEKİM KADROLARINI ARTTIRARAK UCUZ İŞ GÜCÜ YARATMAK”

TTB’nin açıklaması şöyle:

Öncelikle Sağlık Bakanlığı’na verilen 17 bin 266 asistan kadrosu ilan edilmiştir. Açılan Sağlık Bakanlığı kadrolarının tercihini artırmak için ise 07.04.2022 tarihinde bir kanunla Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi yapanların ilave mecburi hizmeti kaldırılmış, ayrıca, istifa ettiği için yeniden devlet memurluğuna başlayamayan, yani Sağlık Bakanlığı adına açılan kadroları tercih edemeyecek olan hekimlerin Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde açılan uzmanlık kadrolarını tercih edebilmeleri önündeki engel kaldırılarak bunun bir kazanım olduğu müjdesi verilmiştir. Her ne kadar hekimler arasındaki eşitsizlikleri kısmen gideren bu düzenlemeyi olumlu bulsak da gerçek niyetin uzman hekim kadrolarını arttırarak ucuz iş gücü yaratmak olduğunu anlamak güç değildir.

“MARTTA 12 BİN 294 TUS KADROSU AÇIKLANDI”

TUS kadroları Ekim 2020’de 5 bin 977, Eylül 2021’de 6 bin 135, Şubat 2021’de 6 bin 300 iken; Mart 2022’de 12 bin 294 kadro açıklanmıştır. Bu artışın nedenleri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır. Eğitici ve eğitim verilen birimin kapasitesine göre açılması gereken kadrolarda, eğiticilerin görüşleri ve mevcut hali ile dahi birçoğu yetersiz olan eğitim koşullarının varlığı göz ardı edilmiştir. Bu durumun nitelikli uzman yetişmesindeki zorlukları daha da artıracağı ortadadır.

“ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BAKANLIĞA DEVREDİLMESİNİN SİNYALLERİ”

18.04.2022 tarihinde açıklanan TUS kontenjanlarında kadroların büyük çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı adına açıldığı, 12 bin 294 kadro içerisinde yalnızca 239 kadronun YÖK’e bağlı açıldığı ve bunların vakıf üniversitelerine ait kadrolar olduğu görülmektedir. Ardı ardına yapılan bu değişikliklerin Sağlıkta Dönüşüm Programı süresince tüm olanakları ellerinden alınan, borçlandırılarak tüketilen ve akademik özerkliği yok edilen üniversite hastanelerinin bakanlığa devredilmesi niyetinin sinyallerini taşımaktadır.

“BİRÇOK SORUN GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Özerk akademinin, bilimin yok sayıldığı, tümüyle tasfiye edilmeye çalışıldığı, nitelik yerine niceliğin öncelendiği bir ortamda binlerce asistanın eğitiminin nasıl olacağı, eğitici kadronun yetip yetmediği, yeterli teorik ve pratik eğitim veya laboratuvar çalışmalarının olup olamayacağı gibi birçok sorun göz ardı edilmektedir.

Asistan hekimler yararına yapıldığı iddia edilen değişiklikler, tam da sorunun başladığı yerde asistan hekimlerin birer tıpta uzmanlık öğrencisi olduğu, eğitim almak için hastanelerde oldukları gerçeği ile bağdaşmayan ve onları yalnızca işgücü olarak gören anlayış ile yapılmaktadır. Amaç asistan hekimlerin nitelikli eğitim hakkını alabileceği şartları sağlamak olması gerekirken, hastanelerin iş yükünü kaldıracak hekim bulma arayışıdır.

“MEVCUT SAĞLIK POLİTİKALARIYLA NE HEKİMLERİN NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKI NE DE HALKIN SAĞLIK HAKKI SAĞLANAMAZ”

Nitelikli bir tıpta uzmanlık eğitimi için anabilim dallarının veya eğitim kliniklerinin standartlara uygun olması, uzmanlık öğrencisine eğitim verebilecek eğitici sayı ve niteliğinin, teorik ve pratik eğitim ortamının yeterli olması gerekmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelenmediği, üçüncü basamak hastanelere eğitim değil hizmet hastaneleri olarak yaklaşıldığı, üniversitelerin, bilimin yok sayıldığı sağlık politikalarıyla ne hekimlerin nitelikli eğitim hakkı ne de halkın sağlık hakkı sağlanamaz.

“HEDEFLERİNDE HEKİMLİK MESLEĞİ VE HALKIN SAĞLIĞI VAR”