TTB'den 'Şebnem Korur Fincancı' açıklaması: 'İtiraz başvurusu reddedildi'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:51

Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı için yapılan ilk itiraz başvurusu reddedildi.

Gelişmeyi, TTB resmi sitesinden duyurdu.

Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurtdışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği avukatları aracılığıyla savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına ve isnat edilen suç itibarıyla tutuklamaya yer olmamasına karşın, ret kararında tutuklama tedbirinin orantılı olduğu iddia edildi.

TTB: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

TTB tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına yaptığımız itiraz, isnat edilen suç itibariyle tutuklamaya yer olmamasına karşın mahkeme tarafından reddedildi. Süreci yakından takip edecek, hocamızın özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz!"