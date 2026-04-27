TTGB kurucularından Berişler: ‘Üretim planlamasına katkı vereceğiz’

Türkiye’nin tarım, gıda ve çevre geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkan sektör paydaşları ve sivil toplum kuruluşları, kapsamlı bir çatı örgütlenmesi amacıyla Türkiye Tarım Gıda Çevre Birliği’ni (TTGB) kurdu.

Yeni örgütlenmeyle ilgili bilgi veren TTGB kurucularından Kemal Berişler, birliğin 150 kuruluşu aynı vizyon etrafında topladığını ve 10 bini aşkın yurttaşın da üye olduğunu belirtti. Bitmeyen gıda enflasyonu ve çiftçilerin ümitsizliği karşısında meslek odaları gibi kuruluşların yaptığı tek taraflı açıklamaların artık hiçbir etkisinin olmadığını savunan Berişler şunlara dikkat çekti:

“Yeni bir sistem şart. Bölgesel ve il bazlı geniş bir yapılanma süreci içerisindeyiz. Gönüllü yazılımcı ekiplerimizle kapsamlı bir dijital ekosistem kurduk. Temel amacımız ilgili alanlardaki tüm güncel ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bu verileri çözüm önerilerine ve yapıcı eleştirilere dönüştürmek. Toplumsal ve sektörel konularda yönlendirici bir güç olmayı hedefliyoruz. Tarım il müdürlükleriyle temaslar kuracağız. Özellikle stratejik ürünlerde kendine yeterliliğin sağlanması ve ülke çapında üretim planlamalarına katkı verilmesi önceliğimiz olacak.”