Yayınlanma: 08.04.2024 - 21:29

Güncelleme: 08.04.2024 - 21:29

TTK, Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak. Bu kapsamda, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 21 mekanizasyon ve pres işçisi, 6 kuvvetli akım tesisatçısı, 6 mekaniker (kompresör), 5 kaynakçı, 4 vinç operatörü, 1 numuneci ve 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi istihdam edilecek. Peki, TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? TTK işçi alımı başvuru şartları neler?

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zonguldak İş Kurumu tarafından 16-22 Nisan tarihlerinde çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak ve ilgili öğrenim koşullarını sağlama şartları aranacak.