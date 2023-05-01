TTK kaç işçi alacak? TTK işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 14:07

Güncelleme: 01.05.2023 - 14:07

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kanalların ortak yayınında yaptığı açıklamada, TTK'ye ait maden ocaklarına işçi alımı olacağını duyurdu.

TTK KAÇ İŞÇİ ALACAK?

"Geçtiğimiz yıllarda TTK'ye ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi alacağımızı açıklamıştık. Bu alımla ilgili süreçler devam ediyor. İnşallah yaz aylarında kardeşlerimiz işlerine başlamış olacak" - "Ülkemizin önde gelen demir çelik tesislerinden Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum"

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TTK madenci alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak, TTK personel alımı şartları geçtiğimiz yıllarda şöyleydi:

18 yaşını tamamlamış olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

En az İlkokul mezunu olmak.