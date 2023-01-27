Amasra’daki patlamada TTK yetkililerine soruşturma izni verilmedi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 08:01

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de maden faciası meydana geldi. 42 madenci yaşamını yitirdi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ile birlikte 9 TTK ve bakanlık yetkilisi hakkında 26 Aralık 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni istedi.

Mağdur avukatı Derviş Emre Aydın’ın verdiği bilgiye göre soruşturma izninin verilmesi için 30 günlük yasal süre dün sona erdi. İdarenin 15 gün ek süre isteme hakkı da bulunuyor. Ancak avukat Melike Polat, ek süreye ilişkin dosyaya henüz yansıyan bir konu olmadığına dikkat çekti. Polat şöyle devam etti: “Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelen cevabın tarafımıza tebliğ edilmesi için talepli dilekçe gönderdik bekliyoruz. Soruşturma izni verilip verilmeyeceğine dair bilgi henüz dosyaya yansımadı. Bu dosya, müessesede çalışan ve bir kısmı tutuklu olan diğer şüpheliler hakkındaki dosyayı sürüncemede bırakmamak için ayrı bir dosya üzerinden devam ediyor.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü’ndekilerin şüpheli olduğu dosya da şu an Bartın Ağır Ceza Mahkemesi önünde. İddianameyi inceliyorlar, kabul edip etmeyeceklerini 15 gün içinde göreceğiz. İddianame kabul edilirse, tensip zaptı hazırlanacak ve duruşma günü belirlenecek.”