TTK'lı madenciler promosyon eşitsizliğine baretli eylemle tepki gösterdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görev yapan madenciler, banka promosyonu ödemelerinde eşitsizlik olduğu gerekçesiyle protesto eylemi gerçekleştirdi. TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan madenciler, üç vardiya halinde ocak girişlerinde bir araya gelerek baretlerini yere vurup ıslık çalarak tepkilerini dile getirdi. Madenciler, banka promosyonu konusunda yapılan uygulamanın çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açtığını savundu.

Edinilen bilgiye göre, TTK ile VakıfBank arasında imzalanan promosyon anlaşması kapsamında kurumda çalışan işçilere kişi başı 99 bin 500 lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Ancak anlaşmaya ilişkin sonradan ortaya çıkan bir detayda, 2024 yılı içerisinde işe başlayan çalışanlara yalnızca 66 bin lira promosyon ödemesi yapılacağının belirlenmesi tepkilere neden oldu.

Aynı iş kolunda, aynı koşullarda görev yapan çalışanlar arasında promosyon ödemelerinde farklılık olmasını kabul etmediklerini belirten madenciler, uygulamanın adaletsiz olduğunu ifade etti. Madenciler, promosyon ödemelerinin tüm çalışanlar için eşit şekilde yapılmasını talep etti.

Madencilerin, yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla dün geceden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet dilekçesi gönderdiği öğrenildi. Eylemlerini sürdüren madenciler, taleplerinin yetkililer tarafından dikkate alınmasını istedi.

Protestoya katılan madenciler, konuyla ilgili olarak şu ana kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu, Genel Maden İşçileri Sendikası ve promosyon anlaşmasının imzalandığı bankadan herhangi bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Madenciler, yetkili kurumların bir an önce açıklama yapmasını ve promosyon ödemelerindeki eşitsizliğin giderilmesini beklediklerini kaydetti.