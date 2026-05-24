TTK maden sahalarındaki araştırmanın ilk sonuçları çıktı: Zonguldak’ta nadir toprak elementi

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, NTE’nin dünya genelinde stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından TTK’ya bağlı müesseselerde NTE araştırması kapsamında numune alındığına yönelik bilgilere işaret eden Ertuğrul, “Söz konusu çalışmaların, Zonguldak’ın ekonomik, sosyal ve istihdam yapısı açısından hayati öneme sahip olan taşkömürü üretimi ve TTK’nın geleceği üzerindeki etkileri, Zonguldak kamuoyunda ciddi soru işaretleri yaratmıştır” dedi. Ertuğrul, alınan numunelerin analiz sonuçları hakkında bilgi istedi. Ertuğrul, şu sorulara da yanıt talep etti:

“NTE araştırmalarının sonuçlarının, TTK’nın kurumsal yapısı, üretim politikası, istihdam durumu ve geleceği üzerinde herhangi bir etkisi olacak mıdır? Söz konusu araştırmalar sonucunda Zonguldak ilinde yeni maden sahalarının açılması, mevcut sahaların kapatılması veya üretim modelinin değiştirilmesi yönünde bir planlama bulunmakta mıdır? Bakanlığınız tarafından bu çalışmalar hakkında Zonguldak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik herhangi bir şeffaflık ve katılım mekanizması işletilmesi planlanmakta mıdır?”

NUMUNE SONUÇLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önergeye verdiği yanıtta, Karadon Taşkömürü Müessesesi Çatalağzı Lavvarı’nda, kömür zenginleştirme faliyetleri sonucunda oluşan atıklardan 25 Aralık 2025 tarihinde numune alındığını ve alınan bu numunelerin analiz edilmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na (TENMAK) gönderildiğini bildirdi.

Bayraktar, “Elde edilen sonuçlara göre toplam NTE içerikleri numune türüne bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. İncelenen numuneler içerisinde en yüksek toplam NTE içeriği ince tane boylu atık numunesinde tespit edilmiş olup yaklaşık 794 ppm düzeyindedir” dedi. Araştırma sonucunda elde edilecek veriler ile NTE geri kazınımı ile ilgili akım şemalarının oluşturulacağını, araştırmaların olumlu ve uygulanabilir sonuçlar vermesi halinde TTK’nın mevcut faliyet alanlarına ilave olarak yeni stratejik açılımlar kazanmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

‘YENİ SAHA AÇILMAYACAK’

Yanıtta, “NTE’lerin araştırılması işlemleri, TTK’nın kömür zenginleştirme tesislerinden çıkan atıklarında yapılacaktır. Söz konusu araştırma TTK taşkömürü üretim faaliyetlerine bağlı olarak sürdürüleceğinden yeni maden sahalarının açılması, mevcut sahaların kapatılması veya üretim modellerinin değiştirilmesi söz konusu değildir” denildi.