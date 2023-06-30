TTK'nin 2022 faaliyet raporunda Amasra maden ocağına ilişkin eksiklikler yer aldı: Bile bile katliam

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 03:27

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2022 yılı için faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Bartın Amasra’da 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan maden katliamına ilişkin de çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Raporun “Eğitim” kısmında Amasra’da 1 kişiye dahi gaz izleme eğitimi verilmediği bilgisi yer aldı. İddianamede ve Meclis raporlarında patlamanın nedenleri arasında “metan gazı seviyesinin tehlikeli boyutta olması” gösteriliyor. Amasra maden katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede metan gazı değerlerinin patlama anına kadar “yüzde 1 ikaz seviyesini” 85, “yüzde 1.5 alarm seviyesini” ise 5 kez geçtiği aktarılmıştı. Bunun yanında faciaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda da patlamanın en önemli nedenin “metan gazı” olduğu ifade edilmişti.

EKSİKLİKLER ANLATILDI

Raporda gaz eğitimi dışında da önemli eksikliklere değinildi. Olası bir kaza sırasında kurtarıcı olarak görev yapacak olan kişilere verilmesi gereken “tahlisiye” eğitiminin de hiçbir çalışana verilmediği rapora yansıdı. Bu konuyla ilgili Zonguldak’ta, TTK’nin sorumluluğundaki Karadon maden ocağında 31, Kozlu’da 176, Üzülmez’de 38 Armutçuk’ta 53 kurum dışı olarak da 1580 olmak üzere toplam 1878 kişiye tahlisiye eğitimi verilirken Bartın Amasra’daki maden ocağında 1 kişiye dahi bu eğitimin verilmediği raporda ifade edildi.

YENİDEN ÜRETİM İÇİN İZİN İSTEDİLER

TTK, Amasra’da, 43 kişinin hayatını kaybettiği Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde (TİM) yeniden üretim için izin istedi. Amasra Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran TTK, delillerin olduğu bölüme müdahale edilmeyeceğini ileri sürdü. TTK’nin mahkemeye gönderdiği yazıda “Kapalı olan barajlara hiçbir müdahalede bulunmadan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mevzuata uygun şekilde, barajlar ile kapalı olmayan çalışma alanlarımızda normal çalışma düzenine geçerek hazırlık ve üretim amacıyla ek planda da belirtilen bölgelerde tüm çalışanlarımız ile faaliyetlerimizi yürütmek istediğimiz hususunda; emir ve görüşlerinize arz ederiz” ifadeleri yer aldı.