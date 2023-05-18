TÜBAKKOM deprem bölgesindeki şiddet mağduru kadınlarla konuştu: 'Korunaksız hissediyorlar'

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:19

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üç ayı aşkın zaman geçti. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) yürütme kurulu üyeleri geçen hafta Hatay’daki depremzede kadınları ziyaret etti.

TÜBAKKOM yürütme kurulu üyesi avukat Birsen Baş Topaloğlu, bölgedeki sorunları Cumhuriyet’e anlattı. Topaloğlu, “Kadınlar haklarını ve en önemlisi şiddet durumunda ve ihtiyaç halinde adalete erişim için nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Çadırda kalan ve şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı alan kadın kendini güvende hissetmiyor. Çadır kentte kendini korunaksız hissediyor ve her an için tekrar şiddete uğrayabilirim endişesi taşıyor” dedi.

Kadınların güvenlik konusunda endişelerinin olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, “Deprem olunca kadına yönelik şiddet durdu zannediliyor ama durmamış. Bilhassa yıkımın daha az olduğu ilçelerde şiddet vakaları devam ediyor ve kolluğa ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurular geliyor. Hayati risk içeren şiddet başvuruları da geliyor. Kadın sığınma evi depremden zarar görmüş, sığınma evindeki kadınlar çevre illerin sığınma evlerine gönderilmiş” dedi.

‘RAPOR PAYLAŞACAĞIZ’

Topaloğlu yaşanan sorunları şu şekilde sıraladı:

“Kadınların ciddi ekonomik sorunları var. Herhangi bir istihdam yok. İşleri yok. Ellerine para geçmiyor. Yapılan yardımlar genelde erkeklere ödeniyor. Çocukların eğitime erişiminde ise ciddi problem var. Hem temel eğitim hem de özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimleri ciddi aksamış durumda. Depremin yarattığı travma halen devam ediyor. Psikolojik destek yok. Hijyen sorunu var. Kadınlar çadır kentte duş alırken çekiniyorlar.”

Topaloğlu, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na kadınlarla ilgili sorular yönelttiklerini, Hatay bölgesinde yaptıkları inceleme sonuçlarını detaylı olarak raporlayacaklarını söyledi.