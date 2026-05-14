Lisans eğitimine devam eden binlerce öğrencinin merakla takip ettiği TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kritik süreç başladı. Peki, TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

TÜBİTAK 2209-A ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasına ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TÜBİTAK 2209-A DESTEK MİKTARI NE KADAR?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında öğrencilere en fazla 9 bin TL destek sağlanıyor. Araştırma projeleri en çok 12 ay süreyle desteklenirken, destek almaya hak kazanan öğrencilerin projelerini, sonuçların TÜBİTAK’ın internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlaması gerekiyor.