Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz?

14.05.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Her yıl kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Müzeler Haftası, çeşitli etkinliklerle sanat ve tarih tutkunlarını bir araya getiriyor. Peki, Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz?

Müzeler Haftası, toplumda tarih bilincini artırmayı ve kültürel mirasın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Peki, Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz?

MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN?

Uluslararası Müzeler Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür. Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müzeler Günü, Türkiye'de 1982 yılında kutlanmaya başlamıştır.

MÜZELER HAFTASI MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve ören yerleri genellikle hafta boyunca, özellikle 18 Mayıs'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Bu sene için henüz resmi bir duyuru gelmemiş olup, açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Ayrıca İBB Kültür AŞ de, kültür sanatı erişilebilir kılmak için geçtiğimiz senelerde 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak Türk vatandaşları 09.00-14.00 saatleri arasında müzeleri ücretsiz ziyarete açmıştı.

Bu sene de benzer kampanya yapılması bekleniyor.

