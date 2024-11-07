Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı!
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu B.J.J.J. adlı şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu B.J.J.J. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliye ait dijital materyale de el konuldu
Etiketler: #IŞİD #Operasyon #Terör örgütü #şüpheli
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