Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:47

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bor ilçesi Kızılca köyünde yaşayan Ömür Özdamar'ın evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, oğullarını kendilerine ait evinin kenarında yerde hareketsiz şekilde buldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar'ın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özdamar'ı aralarında husumet bulunan T.K.'nin öldürdüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.