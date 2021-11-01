Müge Anlı'da akılalmaz iddia: Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken sevgilim benimle ilişkiye girdi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 18:04

Mehmet Karahan'ın ortadan kaybolmasıyla gündeme gelen ve sevgilisini katil olmakla suçlayan Fatma Karadağ'ın açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.



Sevgilisi Cemal Yılmaz'ın kendisini dolandırıcılık olaylarına alet ettiğini ileri süren Karadağ, çıplak fotoğraflarını çektiği kadınlara Cemal Durmaz’la birlikte şantaj yaptıklarını da itiraf etmişti.

"SOĞUK SULARIN ALTINDA KALDIM"

"Kardeşimi her sabah çiçek gibi suladık" diyen Fatma Karadağ, “Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım” şeklinde konuştu.