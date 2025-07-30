Tugay’dan Erdoğan'a yanıt: 'Sorumluluk Orman Genel Müdürlüğündedir'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarının ardından kullandığı “İtfaiyecilik belediyelerin işidir” ifadesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanının belediye başkanlığından geldiğini hatırlatan Tugay, “Kendisi de söyledi. Şu anda belediye mevzuatına göre belediyelerin meskûn mahallelerdeki yangınları söndürmekle ilgili sorumluluğu olduğunu, itfaiyenin bu çerçevede görev yaptığını gayet iyi bildiğini eminim. Zannediyorum başka bir şey söylemek istemedi. Orman yangınlarıyla ilgili sorumluluk Orman Genel Müdürlüğü’ndedir, Orman Bölge Müdürlüklerindedir” ifadelerini kullandı.

Tugay, orman yangınlarında zaman zaman itfaiyeye müdahale izni verilmediğini belirterek, “Özellikle havadan söndürme tamamen onların yetkisindedir. Belediyeler uçak veya helikopter gibi bu sürece dâhil olamıyor. Bunlar Cumhurbaşkanının bildiği gerçekler. Belki daha güçlü itfaiyeler olması gerektiğini söylemeye çalışmış olabilir” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE İTFAİYE GÜÇLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde çaba sarf ettiğini vurgulayan Tugay, “Son zamanlarda 120 yeni itfaiye eri aldık. Daha fazlası için de başvurumuz olmuştu. Tesadüf, dün cevap geldi. 220 itfaiye eri alımı için daha onay verileceği bildirildi. Bu yeni oldu” diye konuştu.

Tugay ayrıca, yeni itfaiye araçları alımı için kredi sözleşmesi yaptıklarını ve onay sürecinin devam ettiğini belirterek, “Bunlar gerçekleşirse daha güçlü bir itfaiye teşkilatına sahip olacağız” dedi.

İzmir’in yangınlara karşı birçok ili geride bıraktığını ifade eden Tugay, “Köylere dağıttığımız yangın tankerleri, Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları, gözlem istasyonları ile ilave önlemler aldık. Türkiye'de yangın söndürmede gerçekten pek çok ile göre daha iyi durumdayız. Ama daha da iyisi için yeni teknolojiler konusunda arayışlarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

YAMANLAR İÇİN YENİ PLANLAR VAR

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın, İzmir’in çöp sorununa ilişkin Yamanlar’ı işaret etmesi üzerine de konuşan Başkan Tugay, Yamanlar’da çöp tesisi yapılmasının uygun olmadığına dikkat çekti. “Yamanlar’daki su kaynaklarını kirletme ihtimali nedeniyle oraya çöp tesisi yapılmasının uygun olmadığına dair resmi rapor var” diyen Tugay, “Bu açıklamayı yapan bir milletvekiliydi sanırım. O söylediği gibi değil. Şu anda başka alanlarla ilgili tariflerimiz var. Yeni taleplerimiz olacak. Onlarla ilgili olumlu cevap verirlerse çok seviniriz” dedi.

CEMİL TUGAY: “CHP ZORLU SÜREÇLERİ BİRLİK VE BERABERLİKLE AŞACAK”

Tugay, CHP’nin içinde bulunduğu süreci birlik ve beraberlikle aşacağına olan inancını vurgularken, “CHP, ülkemizin iyiliğini, demokrasinin korunmasını isteyen, haksızlık ve adaletsizlikle mücadele eden bir partidir. 31 Mart seçimleri de göstermiştir ki CHP bu ülkenin umududur” dedi.

“BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ”

Parti içinde zaman zaman nifak sokulmaya çalışıldığını söyleyen Tugay, buna karşı birlik ve bütünlüklerini koruyacaklarını belirtti. CHP’nin kurultay ve kongre sürecine de bu kararlılıkla ilerleyeceğini ifade etti.

Örgüte olan güvenini yineleyen Tugay, “İzmir, CHP’nin amiral gemisidir ve üzerine düşeni yerine getirecektir” diye konuştu.

“HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARIN YANINDAYIZ”

Başkan Tugay, özgürlükleri ellerinden alınan tüm CHP’lilerin haksızlığa uğradığını düşündüklerini belirterek, “Yargılanma ihtiyacı olabilir ancak sürecin bu şekilde yürütülmesi yanlıştır. Dileğimiz, arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’DE MOTİVEYİZ, GÖREVİMİZİN FARKINDAYIZ”

İzmir’de tüm belediye başkanlarıyla birlikte görevlerinin farkında olduklarını belirten Tugay, “Hiçbir mağduriyete yol açmadan, birlik içinde hizmet etmeye devam edeceğiz. İnsanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar ama biz işimizin başındayız. Bu süreç hepimizi daha da motive etti” dedi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’dan bu yana en yüksek kredi notunu aldığını da belirtti.

“ZORLUKLARA RAĞMEN İŞİMİZİ YAPACAĞIZ”

Kendilerine birçok konuda zorluk çıkarılmaya çalışıldığını dile getiren Tugay, özellikle DSİ’nin su konusundaki aksatmaları ve Harmandalı çöp alanının kapatılmasına rağmen yeni yer tahsis taleplerine yanıt verilmemesini örnek gösterdi. Tugay, “Tüm bunlara rağmen yapıcı bir tavırla işimizi yapmaya devam edeceğiz. Her sorunun üstesinden geleceğiz” dedi.