Tugay: Hangi partiden olursak olalım, hepimiz birlikte çalışacağız

Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı ile federasyon üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Yörükler, Başkan Tugay'ı Emiralem Çilek Festivali'ne davet etti. Tugay, festivalin ev sahibi Menemen Belediye Başkanı AKP'li Aydın Pehlivan'ı ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "Hangi partiden olursak olalım, hepimiz birlikte çalışacağız. Anıtkabir ziyaretinde bize katılması beni mutlu etti. Bizim de yapmamız gereken hep beraber çalışmak" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:08
Tugay: Hangi partiden olursak olalım, hepimiz birlikte çalışacağız
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Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı ile federasyona bağlı derneklerin başkanları ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Geleneksel kıyafetleriyle ziyarete katılan Yörükler, Başkan Tugay için dağdan özel olarak topladıkları kekikler ile kiraz ve çilek getirdi. Tugay'ı sevdiklerini dile getiren Yörükler, üzerinde “Dr. Cemil Tugay” yazılı poşuyu da hediye etti. Tugay, “Ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum. Sizleri seviyorum. Size saygım sonsuz” dedi.

TUGAY: GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Federasyon üyeleri, 11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Menemen Emiralem Çilek Festivali'nde Başkan Cemil Tugay'ı görmekten mutlu olacaklarını söyledi. Festivalin ev sahibi Menemen Belediye Başkanı AKP'li Aydın Pehlivan'ı da ziyaret etmeyi planladığını belirten Tugay, “Biz farklı partideniz ancak hepimiz halkımıza hizmet ediyoruz. Hangi partiden olursak olalım, hepimiz birlikte çalışacağız. Güzel işler yapacağız. Anıtkabir ziyaretinde bize katılması beni mutlu etti. Sağ olsun. Olması gereken bu. Bizim de yapmamız gereken hep beraber çalışmak. Seçim bitti, hizmet süresince hep birlikte çaba göstermeliyiz” diye konuştu.


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