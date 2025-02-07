Tugay: İzmir’de kalpler deprem bölgesi için atıyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ikinci yılında Adıyaman’ın ardından Malatya’da yoğun temaslarda bulundu. Başkan Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ev sahipliğinde İzmir’in ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileriyle kentte çeşitli ziyaretler yaptı. Şehir mezarlığında depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine çiçek bırakan Başkan Dr. Cemil Tugay, Deprem Anıtı’ndaki anma programına katıldı. Malatya’daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Tugay, çarşıda vatandaşlarla da sohbet etti. Program kapsamında İzmir heyeti CHP Malatya İl Başkanlığı’nı ve Yazıhan Belediyesi’ni ziyaret etti. Ayrıca depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

“ADIYAMAN’DA İNSANLAR ‘SAHİPSİZ MEMLEKET’ DİYE HAYKIRIYORDU”

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, çok büyük bir yıkımın ardından hala yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek “Biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde burada var olmaya, yardım etmeye çalışıyoruz. Bizler CHP’liler olarak hangi mevkide olursak olalım Atatürk’ün ve CHP iradesinin bize miras bıraktığı bu memlekete, insanlarımıza sahip çıkma görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Adıyaman’daki yürüyüşte insanlar bir taraftan üzüntüsünü yaşarken bir taraftan ‘sahipsiz memleket’ diye haykırıyorlardı. Bugün maalesef bizi yönetenler ülkenin birçok köşesini sahipsiz bırakıyorlar. Bizim gibi İzmir gibi şehirlere de ayrımcılık yapıyorlar” dedi.

“İZMİR’DEKİ KALPLER BU BÖLGE İÇİN DE ATIYOR”

Haksızlığın, adaletsizliğin kökünden giderilmesinin tek yolunun önümüzdeki genel seçimi kazanmak olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Bizler CHP’nin amiral gemisi olan İzmir’de çok çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafına da o duyguyu vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin tamamındaki CHP örgütleriyle beraber bu mücadeleyi kazanacağımıza ve iktidarı alacağımıza yürekten inanıyoruz. Ondan sonra Malatya’nın, Adıyaman’ın İzmir’in belediyelerine ihtiyacı kalmayacak. Adil bir CHP yönetimiyle zaten bütün Türkiye refaha kavuşacak. Bilin ki İzmir’deki tüm kalpler buradaki şehirler için de atıyor” ifadelerini kullandı.

İLÇE BELEDİYELERİ DE DEVREDE

6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren bölgeden elini çekmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır hasar alan kentlere desteğini sürdürüyor. Adıyaman’da hasar alarak yıkılan Mimar Sinan Kültür Parkı’ndaki nikah ve çok amaçlı salonun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle yeniden inşa edilmesi için temel atıldı. Malatya’da ise ilçe belediyeleri Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi, düğün salonu, taziye ve çok amaçlı salonların yapılması için devreye girdi. Buna göre; Doğanşehir’de Buca Belediyesi, Yazıhan’da Torbalı Belediyesi, Hekimhan’da Çeşme Belediyesi ve Balçova Belediyesi, Arapgir’de Bornova Belediyesi, Arguvan’da Kemalpaşa Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi destekleriyle yeni yapıların temeli atıldı. Bazı ilçe belediyeleri de iş makinesi ve minibüs hibe etti.